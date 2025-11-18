153人包机突抵约翰尼斯堡 南非质疑以色列意图驱逐巴勒斯坦人

（法新社约翰尼斯堡17日电） 南非今天表示，上周有一架搭载153名巴勒斯坦人的包机突然降落在约翰尼斯堡，质疑以色列意图将巴勒斯坦人逐出加萨（Gaza）与约旦河西岸（West Bank）等地区。

这些人13日搭乘包机抵达南非约翰尼斯堡（Johannesburg），护照上没有应由以色列加盖的出境章。

有报导指出，一个名为Al-Majd的神秘顾问公司负责安排他们从加萨出境。

南非外交部长拉莫拉（Ronald Lamola）对记者说：「南非政府对这架飞机抵达的情况感到怀疑。」

这批乘客在机上滞留12小时后，南非总统拉玛佛沙（Cyril Ramaphosa）准许其中130人以标准90天免签政策入境，其余23人则在稍后继续前往马来西亚等目的地。

根据南非非政府组织「赠物者组织」（Gift of the Givers Fundation）稍后曝光的讯息，载有176名巴勒斯坦人的第一架班机已于10月28日抵达南非。 拉莫拉说：「我们不希望再有更多班机抵达南非，因为此举显然是企图将巴勒斯坦人逐出加萨与约旦河西岸等地区，南非反对这样的行动。」 他表示：「这看起来确实像是一个更大计画的一环，要把巴勒斯坦人从巴勒斯坦驱逐到世界各地，显然是一场精心策划的行动。」但他没有提供更多细节。

消息人士指出，Al-Majd向这些巴勒斯坦人收取一人约2000美元（约新台币6.2万元）费用，提供飞往遥远国家的包机座位。

她说，有些乘客似乎被误导，以为自己要去印尼、马来西亚或印度，「完全不晓得目的地是南非」。

他们先从以色列的拉蒙机场（Ramon Airport）飞往肯亚首都奈洛比（Nairobi），再转乘包机到约翰尼斯堡。

她说，Al-Majd仅为他们安排顶多一周的住宿，「当他们抵达住宿地点后，Al-Majd就没再与他们联络了」。

维权人士瓦达（Khalid Vawda）告诉记者，这些巴勒斯坦人付款后，在出发前一天收到通知，抵达集合地点后，又被转移到由以色列控制的克瑞沙洛（Kerem Shalom）关卡，他们被迫留下所有随身物品，只能携带手机、身上穿的衣服和现金。

以色列当局周末告诉法新社，这153名巴勒斯坦人获准离开加萨，是因为「有第3国愿意接收他们」，但未透露国名。

拉莫拉今天表示，南非正在调查此事。（编译：刘文瑜）