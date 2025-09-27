The Swiss voice in the world since 1935

1937年太平洋上空失踪　川普下令解密女飞行员厄哈特档案

（法新社华盛顿26日电） 美国总统川普今天下令解密并公布所有关于着名女飞行员厄哈特（Amelia Earhart）的政府档案。厄哈特于1937年在太平洋上空失踪，这起事件至今仍是航空界最令人着迷的谜团之一。

厄哈特当年与领航员努南（Fred Noonan）一同展开开创性的环球飞行，却在途中下落不明。数十年来，她的失踪悬案不仅让无数历史学者着迷，也催生了大量书籍、电影和各式理论。

川普（Donald Trump）今天在自家社群媒体「真实社群」（Truth Social）发文表示：「许多人曾经问我关于厄哈特的生前事迹。她近90年前的失踪事件，吸引了数百万人关注。」

他说：「我已指示政府解密并公布所有与厄哈特、她最后旅程以及所有相关事项的政府纪录。」

主流说法认为，当时39岁的厄哈特与44岁的努南在他们壮阔旅程的最后几段飞行时，因燃料耗尽，驾驶双引擎洛克希德-伊来克特利（Lockheed Electra）飞机在太平洋豪兰岛（Howland Island）附近迫降。 厄哈特1932年成为首位独自飞越大西洋的女性，因此闻名于世。1937年5月20日，她从加州奥克兰（Oakland）起飞，立志成为第一位完成环球飞行的女性。

1937年7月2日，她与努南从巴布亚纽几内亚的拉埃（Lae）起飞后失联，当时两人计画飞越约4000公里，并在澳洲与夏威夷之间、隶属美国的太平洋小岛豪兰岛上补给燃料。

但两人最终未能抵达。

