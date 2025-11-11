BBC剪辑川普演说内容惹议 总裁卸任前喊话：支持团队每个人

afp_tickers

2 分钟

（法新社伦敦11日电） 即将卸任的英国广播公司（BBC）总裁戴维今天表示，他对该机构的新闻报导「感到非常自豪」。由于BBC拼接美国总统川普演说内容，他在面临偏颇指控、以及川普随后扬言采取法律行动的争议下辞职。这是他宣布辞职两天后，首次公开发言。

戴维（Tim Davie）在BBC伦敦总部外表示：「我对这栋大楼里的记者们感到非常非常自豪。他们的工作极其重要，他们做得非常出色。」

戴维今天并与员工进行电话会议，他在会中表示：「我认为我们必须为我们的新闻工作而奋战。」

他同时承认，BBC「确实犯了一些让我们付出代价的错误」。

这家由公众资助的广播机构，其新闻部主管也在9日辞职，使BBC陷入数十年来最严重的危机之一，今天成为英国各大报纸头版焦点。

自2020年起担任总裁的戴维，也试图安抚外界对BBC前景的忧虑。

他说：「BBC将会持续繁荣发展，我全力支持团队中的每一个人。」

川普昨天扬言将对BBC采取法律行动，指控该台在报导他2021年于支持者冲入国会当天的演说时进行了「误导性剪辑」。BBC随后承认那是「判断错误」。

BBC时事纪录片电视节目「广角镜」（Panorama）被发现将川普2021年1月6日演说内容剪辑拼接，彷佛他煽动暴民攻击美国国会大厦，试图在败选后继续掌权。

剪接后的影片让人以为川普对支持者表示，他将与他们一同前往国会大厦，并「奋战到底」。

然而，在未经剪接的原始片段中，川普呼吁在场群众与他一同前往国会，「我们要为勇敢的参议员和众议员们加油打气」。