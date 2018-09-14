亟需专业人才
求贤若渴：瑞士IT行业面临人才匮乏困局
本周四(9月13日)公布的一项调研结果显示，截至2026年，瑞士IT行业或面临至少4万名专业人才缺口。瑞士信息和通信技术职业教育机构(ICT-Formation Professionnelle)将这一山雨欲来的短缺困局，归咎为数字化浪潮所带来的人才需求激增以及从业人员因退休而相继离职。
自2010年以来，瑞士IT行业的从业人员增幅高达29%，总人数已近19.92万人。由瑞士IT专业协会主导的此次研究显示，该机构预计至2026年，全国IT业从业者总体数量将拓展到23.62万人之众。
届时，对具备一线通用专业知识和实际业务能力的业内专家的需求缺口将达到8.85万人，且这一短缺只能在一定程度上由按预期顺利完成学业、进而初涉劳动力市场的相关专业毕业生(3.15万人)以及吸纳的外来移民(1.67万人)来填补。
尽管如此，瑞士IT业依然在人数上存在专家的匮乏。因此，通过教育培训来扶植近4万名专业人才，可谓迫在眉睫。
与此同时，在未来几年内，瑞士信息技术产业势必会经历一定的人口结构变动，预计2017年至2026年间，瑞士全国将有约2.17万名从业者相继退休。
商务与行政的高速数字化，对IT专业人才的旺盛需求而言无疑起到了助推作用。因此，该行业对于在编程、咨询、运营以及云服务领域掌握着专业知识与技能的从业人员需求正不断增长。术业有专攻，虽然IT行业内所有职业都面临短缺，但应用程序开发员和系统工程师尤其受雇主青睐。
Keystone-SDA/ds
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