此内容发布于2018年2月19日 下午1:15 最后更新 - 2018年2月19日 -13:15

联邦地绘局也以手机应用的形式提供各种瑞士高精度地图。 (Keystone)

联邦地绘局(swisstopo)日前揭晓了新开发的3D模型，展示瑞士中部大片地区的地质特征。地下情况的新视角将有助于未来的开采与规划工作。

联邦地绘局于2月15日宣布，这个GeoMol项目绘制出瑞士中部地区的地下与地上地质特征，这片平坦地区位于西南部的日内瓦湖区到东北部的博登湖(Bodensee)区之间。

这个3D模型地上部分的建模使用了已有的地形资料与数码模型，而地下地质特征的建模则是根据近50年来各碳氢化合物资源开采企业收集到的资料。

联邦地绘局表示，全部60多处深钻地点的信息及5000平方公里的地震带资料，“为3D模型的成功开发做出决定性的贡献，使我们得以展示地下的各个地层与断层线”。

3D模型提供了地下结构的多种用途。

举例来说，声明指出“对底土的可靠测绘不但有助于矿物原材料的勘探与开采，也可帮助放射性废料地下处理的规划”。

对地底温度的进一步研究与测绘，还有助于对地热资源的利用。

由政府出资的GeoMol项目是联邦地绘局与瑞士各州、高等学府与能源支持组织等广泛合作的结晶，读者可以在这里查看(YouTube视频)外部链接项目的一个早期视频。

SDA-ATS/dos

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