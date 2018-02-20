慈善组织，还靠谱吗？
瑞士纳税人资助的慈善组织，竟涉嫌海外集体嫖娼
瑞士外交部素来鼎立协助并持续提供资金支持的英国救援慈善组织乐施会(Oxfam)，日前被多桩接踵而至的内部官员及员工在亚非多国性侵、嫖娼丑闻而淹没，面临崩解。
据瑞士纸媒《周日报》披露，自2013年以来，瑞士纳税人为乐施会提供的资金累积已高达2040万瑞郎(折合人民币约为1.38亿元)，以用于支持其在乍得、伊拉克、叙利亚和巴勒斯坦领土(即约旦河西岸地区和加沙地带)的多个赈灾救援及慈善项目。
瑞士外交部在面对《周日报》采访时申明，它与英国乐施会的合作“已由来已久，且积极有益”，这也使得此次对乐施会成员涉嫌在援助对象国性侵、嫖娼指控的“彻查工作”，显得至关重要。但瑞士外交部也补充强调，现在提及与乐施会中断合作关系，还为时尚早。
针对乐施会派驻海外的救援工作者-包括部分高级主管不当性行为的指控，直指他们在2010年海地地震后，次年驻留当地援助灾民期间把受灾地变成风月场，从事召妓活动，且应召者中不乏未成年雏妓；更令人发指的是，以乐善好施而蛮声国际的乐施会，随后还试图刻意掩盖这桩丑闻。
面对乐施会性丑闻持续发酵，英国政府已于上周五(2月16日)悉数收回了此前向该组织提供的援助资金。不仅如此，据英国媒体《卫报》报道(英)外部链接，截至目前，逾千笔汇给乐施会的私人直接捐款已被撤回。
swissinfo.ch/ln
Neuer Inhalt
Horizontal Line
subscription form
subscription form
× 关闭
版权
版权所有。瑞士资讯swissinfo.ch拥有其网站内容的版权。内容仅供私人使用。除上述所述网站内容的使用权以外，任何发布、修改、传播、存储及复制，必须事先获得瑞士资讯swissinfo.ch的书面授权同意。 如果您有兴趣使用本网站内容，并需要获得事先的书面同意，请通过电子邮件contact@swissinfo.ch联系我们.
针对私人目的的使用，瑞士资讯swissinfo.ch只允许用户使用某一具体内容的超文本链接，即将其链接到您自己的网站或第三方网站上。瑞士资讯swissinfo.ch的网站内容只被允许在没有任何编辑修改的情况下链接到非广告性质的环境中。针对瑞士资讯swissinfo.ch网站提供下载的所有软件、文件夹、数据及其内容，本网站仅提供基本的、非独占性的及不可转让的许可。该许可仅限于在私人设备上的一次性下载及存储上述数据，所有其它权利仍为瑞士资讯swissinfo.ch所有。特别需要注意的是，禁止对这些数据进行任何销售或商业性使用。