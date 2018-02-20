此内容发布于2018年2月20日 下午2:23 最后更新 - 2018年2月20日 -14:23

瑞士纳税人资助的慈善组织乐施会，涉嫌在被援助国嫖娼-其中不乏雏妓，慈善机构的公信力受到拷问。 (Keystone)

瑞士外交部素来鼎立协助并持续提供资金支持的英国救援慈善组织乐施会(Oxfam)，日前被多桩接踵而至的内部官员及员工在亚非多国性侵、嫖娼丑闻而淹没，面临崩解。



据瑞士纸媒《周日报》披露，自2013年以来，瑞士纳税人为乐施会提供的资金累积已高达2040万瑞郎(折合人民币约为1.38亿元)，以用于支持其在乍得、伊拉克、叙利亚和巴勒斯坦领土(即约旦河西岸地区和加沙地带)的多个赈灾救援及慈善项目。



瑞士外交部在面对《周日报》采访时申明，它与英国乐施会的合作“已由来已久，且积极有益”，这也使得此次对乐施会成员涉嫌在援助对象国性侵、嫖娼指控的“彻查工作”，显得至关重要。但瑞士外交部也补充强调，现在提及与乐施会中断合作关系，还为时尚早。



针对乐施会派驻海外的救援工作者-包括部分高级主管不当性行为的指控，直指他们在2010年海地地震后，次年驻留当地援助灾民期间把受灾地变成风月场，从事召妓活动，且应召者中不乏未成年雏妓；更令人发指的是，以乐善好施而蛮声国际的乐施会，随后还试图刻意掩盖这桩丑闻。



面对乐施会性丑闻持续发酵，英国政府已于上周五(2月16日)悉数收回了此前向该组织提供的援助资金。不仅如此，据英国媒体《卫报》报道(英)外部链接，截至目前，逾千笔汇给乐施会的私人直接捐款已被撤回。



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