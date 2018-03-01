在一笔高达1000万瑞郎(折合人民币约为6710万元)的慷慨捐款下，苏黎世大学自然科学系计划开设一家“独具匠心”专门以母乳喂养为研究主题的科研中心。
这笔捐款来自于瑞士家庭基金会(Family Larsson-Rosenquist Foundation，英、德)外部链接。此前，该基金会向苏黎世大学提供的实名捐赠善款累积已高达2千万瑞郎，以帮助该校设置全球第一个专注于研究母乳长远益处的医学教授席位。
据瑞士家庭基金会主席Göran Larsson介绍，最重要的是，该研究中心将以世界上绝无仅有的多学科研究架构，来研究母乳和母乳喂养。此外他也表示，该中心的研究将有助于女性决定自己是否该对新生子女进行母乳哺育。
瑞士家庭基金会的创始人经营着一家专业从事生产吸奶器、名为美德乐(Medela，英)外部链接的瑞士公司，并始终秉持“全身心投入母乳‘的理念。
苏黎世大学则强调，提供巨额捐款的基金会绝不会影响到教授人选的最终定夺和研究课题的甄选。
作者： Isobel Leybold-Johnson, 于苏黎世
瑞士将首开先河，在大学设立一个医学教授职位，专门研究母乳的益处–专家们认为，目前，母乳喂养对婴儿健康有益这一领域亟待研究。然而，为支持母乳育儿而成立的家庭基金会却引来了一阵唏嘘之声。
ATS/jc
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