厂里的员工都亲切地称自己为特力刷人。 (Trisa AG)

全世界各洲超过60个国家的人都在用瑞士特力刷牙刷刷牙。特力刷牙刷厂的成功之道不仅因为牙刷，更是因为他们拥有积极向上、善于创新的员工。



你只是单位的员工还是同时也是企业主？企业业绩也有你的功劳吗？燃起你的工作热情，被你老板视为己任吗？



Adrian Pfenniger，特力刷公司老板。 (Trisa AG)

在瑞士卢塞恩州Triengen特力刷(Trisa)牙刷厂工作的人，对于这些问题，都会异口同声地给与肯定的答复。而这样的企业精神已经不是一天两天的事了，而是早在20世纪60年代就已然如此。特力刷老板Adrian Pfenniger说：“当时我父亲和身边的一个团队树立起这样的新企业精神。”直到今天这种精神依然存在。



在特力刷的网站上写着父亲Ernst Pfenniger这样一句话：“我相信上帝，也相信人身上的优势，一个企业的职责应是传递工作的乐趣。”



而他这种思想在那个年代可不是被所有人认可。“在那样的时代，这被看作是共产主义思想，并给他起外号叫‘苏勒河谷(特力刷厂址所在地，卢塞恩州)的共产党’。”



其实他父亲的这种想法根本与共产主义无关，而只是一种发自内心的正常想法：“让员工参与到企业经营中来，会产生另一种关系，因为人只有做喜欢的事才可能成功。”作为这个有着132年历史家族企业今天的CEO，Adrian Pfenniger依然对此深信不疑。



同船渡



“将工作的乐趣传递给员工，”不仅是特力刷的口号，也是每天都在做的。

家族企业的乐土

瑞士是最适合家族企业的乐土，这在著名德国《家庭企业基金会》公布的名单中有所显示。瑞士99%企业为中小企业，在全部32万中小企业中，90%为家族企业。 信息框结尾

“促进员工积极性的重要一点，是将有趣的任务交给他们。注重工作氛围：每个人在团队中的表现；共同讨论的文化，都起着重要的作用。”

另外员工的话语权、投票权及对企业业绩的分享权，都会促进归属感和激发“同甘共苦”的感情色彩，因此每位在特力刷工作的人，都是企业的共同拥有者。他们自称“特力刷人”。每个人都会从企业的业绩中分到一勺羹，每个人都有特力刷的股份。特力刷理事会的一半成员是职工代表。



选举理事会成员的方式也非常民主。第一轮每个人都可以参选或被选，第二轮也就是决定性的一轮开始之前，会询问那四位或五位获票最多的职工，是否“愿意成为候选人参加股东大会”。

劳动与资本等价

理事会成员由三名家族成员和三名职工代表组成。“这里我们本着这样的理念：没有劳动就没有资本，而反之亦然，” Pfenniger总裁说。现在理事会的三名职工代表中，一名为管理阶层代表，两名中层代表。

与理事会家族成员不同的看法，会被听取和认真对待，有时会被采纳，包括重要事宜。



一个实际例子：上世纪80年代，一个职工代表不同意理事会家庭成员的意见，反对卖掉工厂大楼，理事会当时接受了这个意见，现在他们很庆幸当时的决定。“因此我们鼓励员工用企业思维思考问题，”特力刷老板这样表示。

如今特力刷主要生产口腔产品，销往全球各大洲的60个国家。年销售额2.23亿瑞郎(2017年)，大部分来自牙刷，每年在Triengen的牙刷生产量达2.5亿支。

瑞士制造 特力刷是怎样生产出来的？ 瑞士有手表、军刀、巧克力，还有一样不起眼的东西也是瑞士制造，那就是特力刷Trisa牙刷。 然而它是怎样生产出来的？拜访位于瑞士卢塞恩的特力刷工厂，令人大开眼界。 此内容发布于2019年4月10日 上午8:45

这些牙刷96%出口国外。除了欧洲、美国之外，中国、印度和东南亚也是特力刷牙刷的主要市场。中东，从沙特阿拉伯到阿拉伯酋长国至北美都有特力刷的踪影。俄罗斯也能买到特力刷牙刷，只有日本现在不再销售特力刷。

瑞士大山世界及洁净的好名声是特力刷牙刷的最好代言。“这是所有文化都接受的东西，”特力刷老板骄傲地说。

柬埔寨也到处可以看到瑞士特力刷牙刷的广告。 (Trisa AG)

从传统牙刷到现代技术



“在公司成立之初，每年生产5000支牙刷，全部手工制作，” Adrian Pfenniger听前辈们讲过过去的历史：“当牙刷的毛掉下来，顾客便把牙刷寄回Triengen工厂修理。”



100多年过去了，特力刷依然坚守着瑞士作为产地，不畏瑞郎坚挺；不畏高工资，坚持在瑞士完成全部生产过程。而他们得到的回报是与大学的“近水楼台”优势。



一个最近的例子是与伯尔尼大学合作的“Robo-Check”项目，一个仿真仪可以在牙齿模型上测量滞留斑迹，测试用什么样的牙刷及怎样的转动才能将其清除。



这个机器人可以检验新产品的功效。 (Trisa AG)

利用这个仪器可以进行精准的筛选，“我们可以很快发现，我们的革新技术是否有研发价值。”



氛围和信任

有着132年历史的特力刷公司，从未沾染过任何丑闻。媒体对这个卢塞恩家庭企业的报道都是正面和积极的。



“当然我们的日子也有好有坏，有些产品很成功，有些则不受欢迎。”这位传统瑞士企业的负责人并不想一味地夸耀自己的特殊企业文化，但是有一点他相当确定，就是好成绩的后面必须有个好团队。

他说：“积极努力的员工是成功的一部分，这需要氛围、信任及工作热情，只有这样才能团结一致，取得成功。这是我们正在推行和使用的企业文化，而且还会将其一直保持下去。”

以人为本

特力刷仅在过去的10年为公司所在地Triengen各方面的投资额超过2.5亿瑞郎，这一点得到Triengen镇长的确认。当地的工业也受益于特力刷的投资。该企业为年轻人提供各种职业的实习机会。企业职工尤其看重该企业内部以人为本的企业文化，他们把自己与企业看成是一个大家庭。 信息框结尾





Neuer Inhalt Horizontal Line