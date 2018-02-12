此内容发布于2018年2月12日 上午10:00 最后更新 - 2018年2月12日 -10:00

二手店不再走俏，现在大多数家长更愿意给孩子买新衣服。 (Keystone)

瑞士物价昂贵，这一点众所周知，因此多年来二手服装店在瑞士找到了立足之地，爱美又不愿深掏腰包的人，有时可以用不高的价钱买到物美价廉的衣服。但是现在二手服装店的生意可就不那么好做了。



来自网店、廉价服装店的竞争或者找不到接班人是瑞士二手服装店面临的生存挑战。仅2017年瑞士德语地区的二手服装市场中的儿童服装店就关闭了50%。



Sabine Kölliker是二手服装网站 "kindex.ch"的负责人，她在接受瑞士电视台消费特刊"Espresso"采访时说：“这一发展趋势令人不安。”



在这个网站上，感兴趣的人可以登记注册，这样就可以得到附近二手儿童服装的信息。2015年和2016年底登记注册的人数尚为800个，而2017年底只有750个。Kölliker认为这其中有几个原因：首先是来自降价店和大服装连锁店的竞争，那里可以用很低的价钱买到儿童服装，“如果花5瑞郎(约35人民币)可以买到一件新儿童毛衣，谁会买一件旧衣服？”Kölliker很遗憾地说，因为最后这些卖不出去的旧衣服都会成为垃圾，助长国民的“扔文化”。



倾注心血和精力



造成二手服装店僵局的还有，很多常年经营者，找不到接手的下家，Marianne Dörig就是这样一位，她的二手服装店“阳光市场”已经在苏黎世经营了18年之久，想出手，但是：“感兴趣的人很多，但是当他们知道经营起来多么费事，包括所有这些后面的琐事，就被吓退了，”Marianne Dörig说。最后因为找不到接班人，今年三月这间店只能关门大吉了，店里的存货捐献给某慈善机构。



经营这样的二手店需要付出很大心血和精力，却挣不了多少钱，Marianne Dörig说，二手衣服本来赚头就不大，收入的一部分最后还要回到顾客手里，因为他们又会把自己家里的旧衣服卖回来。这个比例差不多占40%。



旧货市场却依然红火



与二手服装市场相比，旧货店的生意似乎遇到问题，这是一个小型抽样调查得出的结果，“我们虽然也遇到价格压力，但是我们的顾客数量却在持续增长，”伯尔尼旧货店的Roland Hegnauer这样说。



(翻译：杨煦冬), Peter Fritsche, SRF

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