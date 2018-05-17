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最佳工作场所 为麦当劳工作，在瑞士可是美差

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麦当劳员工在工作

一位麦当劳员工在工作

(Keystone)

在瑞士工作，哪家雇主最理想？最佳工作场所咨询公司(Great Place to Work)第十次进行了问卷调查，本次调查在瑞士150家公司的26000名员工中进行。去年夺冠的谷歌本次没有参加调查。

今年，摘得花魁的是IT行业的思科(Cisco)公司；家具大亨宜家是在瑞士第二深受员工喜爱的雇主；不要小觑快餐连锁店麦当劳，那里的员工给雇主打了第三高的满意度评分。

宜家和麦当劳去年也榜上有名，今年新进入前五的是IT公司SAP(第四名)和邮递公司DHL(第五名)。

最佳工作场所咨询公司每年都会在世界各国的大中小企业员工中进行民意调查。本次调查获得好成绩的企业，主要在以下几点深受雇员称道：结构清晰的合作、工作意义明确、个人劳动受到尊重以及合理的工资。

2018瑞士最佳雇主(企业规模：员工超过250人)

第一名：思科(Cisco)

第二名:   宜家(Ikea)

第三名： 麦当劳(Mcdonald’s Swiss)

第四名：  SAP

第五名：  DHL

资料来源：最佳工作场所咨询公司(Great Plache to Work)

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2018瑞士最佳雇主(企业规模：员工人数介于50-249人之间)

第一名：UMB(IT 通讯行业)

第二名:   AWK Group AG(IT 通讯行业)

第三名： SCOUT 24(媒体/网络服务)

第四名： TicketCorner(售票行业)

第五名： Hotel Schweizerhof Bern(酒店业)

资料来源：最佳工作场所咨询公司(Great Plache to Work)

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SRF/瑞士资讯/xy

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