瑞士百万富翁对未来经济持悲观态度。 (KEYSTONE/GIANCARLO CATTANEO)

瑞士人比较低调，瑞士的百万富翁也不例外。对于世界经济前景和股市的发展，瑞士富豪们要比其他国家的富人更为悲观，亚洲豪门对未来态度乐观。



瑞士大银行瑞银于2019年3月10日-28日在17个国家中的3653位拥有100万美金(可投资资金)以上，或年销售额超过25万美金的企业主中进行了一项调查。



2019年第一季度末，39%拥有100万美金以上可投资资产的人对于未来12个月国际经济前景持乐观态度，而2018年最后一季度，瑞士富豪中的这一比例尚为46%，这是瑞士大银行瑞银最新公布的民意调查结果，在这次的民调中，有201位瑞士投资商参与。



美国百万富翁比瑞士人更为悲观，在这次调查中对未来经济持乐观态度的美国人只有37%，比上次调查又降低了9个百分点。相反亚洲投资商则要乐观得多，他们当中看好未来经济的比例从去年年底的50%增长到59%。从参加调查的17个国家整体情况来看，51%投资商对未来国际经济表示乐观。



无论是在瑞士还是亚洲，各国富人都认为本国的经济形势比其他国家要好，亚洲国家66%和41%瑞士投资商看好本国经济。



针对未来股市发展，调查结果呈现类似状况，瑞士和美国投资商对于未来6个月的股市不抱太大希望，而亚洲和欧洲其他国家的投资商则变得更加信心十足。瑞士人对股市乐观的百万富翁只占31%，去年年底尚为36%，而亚洲大款则由51%上升为57%；欧洲投资商则由46%上升到47%。

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sda-ats/swissinfo/xy

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