欧洲年薪最高的金领经理

此内容发布于2007年6月25日 上午10:34 最后更新 - 2007年6月25日 -10:34

欧洲第一金领Daniel Vasella和排名第四的Marcel Ospel (Keystone)

谁是欧洲年薪最高的经理？这非瑞士诺华制药(Novartis)的总裁Daniel Vasella莫属。他去年的年薪为2225.5万欧元。在前7名年薪上千万的经理人中，竟有4名是瑞士人。

这是6月21日德国《经理杂志》(Manager Magazin)上公布的欧洲高级经理年薪调查报告结果。

德国《经理杂志》和位于德国萨克森-安哈特州的哈勒-维腾贝格大学(Halle Wittenberg)共同组织了本次调查。调查对120位欧洲高级经理进行了调查，罗列了欧洲年薪最多的金领经理人。



排在Vasella之后的是英国石油集团(BP)总裁Lord Browne，年薪2046.8万(年薪均以欧元计)。紧随其后的是瑞士信贷银行集团前总裁Oswald Grübel，年薪1930.9万。另一位瑞士银行业界的领导人物也不甘人后，瑞士联合银行UBS理事会主席Marcel Ospel以1667.2万排在Grübel之后。随后是葛兰素史克(GlaxoSmithKline)的首席执行官Jean-Pierre Garnier，其年薪为1458.9万。



在他之后仍然是一位瑞士人，但他从德国银行领取工资：德国银行的总裁Josef Ackermann以年薪1305.5万，列居第6。彪马总裁德国人Jochen Zeitz位居第7，年薪1234.7万。



在欧洲股市进入斯托克50指数(Stoxx-50-Index)的上市集团去年向他们的总裁首脑共支付了13亿欧元的薪金，比2005年增长了11.9%。



这些欧洲集团公司的总裁平均年薪为716.7万欧元，德国上市公司的总裁平均薪金则为428.7万。

总裁的超高薪金能否带来公司的大幅赢利

瑞士曾对金领经理的薪金进行过质疑，他们到底为公司带来多少盈利，使得他们的年薪直逼天文数字。显然该调查的研究人员也想弄清这一问题，他们还对金领经理所在公司的收益进行了调查。



瑞士经理们的超级薪金似乎并没有转化成为企业赢利的动力。就股票增值率和固有资产利润率来讲，瑞士信贷银行只排到了第20位。其固有资产利润率只增长了18.4%。以0到100为额度的股票价值增长，瑞士信贷银行也只增长了38个点。和其总裁年薪的排位相比，他所带来的价值是否不成比例？



在企业效益增长的排行榜上，UBS位居第23位；罗氏制药(Roche)第25位；雀巢列第30位。



如果瑞士诺华制药的年赢利幅度也向其所付出的经理年薪一样高居榜首的话，瑞士人必定会主动为Vasella再次加薪。可惜事实并非如此。该集团的股票增益度仅为27点，排名48。



swissinfo及通讯社

欧洲年薪千万总裁排名 1. 瑞士诺华制药总裁Daniel Vasella，年薪2225.5万欧元



2. 英国石油集团(BP)总裁Lord Browne，年薪2046.8万



3. 瑞士信贷银行集团前总裁Oswald Grübel，年薪1930.9万



4. 瑞士联合银行UBS理事会主席Marcel Ospel，年薪1667.2万



5. 英国医药集团葛兰素史克GlaxoSmithKline的首席执行官Jean-Pierre Garnier，年薪1458.9万



6. 德国银行总裁瑞士人Josef Ackermann，年薪1305.5万



7. 彪马总裁德国人Jochen Zeitz，年薪1234.7万。 信息框结尾

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