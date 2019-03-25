此内容发布于2019年3月25日 下午1:15

现如今，从电脑到啤酒在内的270万类商品都可以使用加密货币在线购买。 (© Keystone / Gaetan Bally)

瑞士规模最大的在线零售商Digitec Galaxus日前宣布即刻起开始接受比特币及其他加密货币支付。该公司作为去年营业额高达近10亿瑞郎的瑞士旗舰在线购物商城，是截至目前接纳加密数字货币为支付手段的最大瑞士零售商。



该公司于3月19日宣布，在Digitec Galaxus购物网站上消费金额单次累计达200瑞郎以上的消费者，可以用比特币(BTC)、比特币现金(BCH)、比特币SV(BSV)、以太币(ETH)、瑞波币(XRP)、币安币(BNB)、莱特币(LTC)、波场币(TRX)、小蚁币(NEO)和嫩模币(OMG)付款。

为数不多的几位顾客在该网站接受加密货币交易的首日，试水体验了通过这一全新的支付方式，并在Digitec Galaxus平台上顺利下单购物。尽管如此，网站方面表示，想要现在就对这种支付方式未来的普及度做出判断，还为时过早。

真金白银？



细观Digitec Galaxus购物网站，Digitec(多语)外部链接部门主攻电子产品销售，而Galaxus(多语)外部链接分支部门则发售各式各样的家居用品、维修零配件、时装、珠宝及其他产品。自2015年以来，这家在线零售企业绝大部分股份已归于瑞士最大连锁零售商-拥有数百家实体店的米格罗集团(Migros)名下。



为实现这种全新的支付方式，该网站现已与瑞士电子支付领域的翘楚Datatrans(英)外部链接和丹麦加密支付初创公司Coinify(英)外部链接达成合作。当顾客在Digitec Galaxus购物并在付款环节选择“加密支付”时，网站将自动跳转到那两家公司的支付网站，而作为第三方支付处理商，这两家公司也会为Digitec Galaxus购物网站把数字货币转化为瑞郎。



据专门搜集接受加密数字货币商家的网站coinmap外部链接统计，目前，瑞士已有逾100家商户接纳数字货币作为全新的付款方式，不过，其中绝大部分仅为小规模商铺。



“对于比特币在瑞士的发展普及而言，此举无疑是显著的进步。商家更广泛的接纳，对比特币来说，无论是从保值角度，还是作为交易媒介，都能让它更接近于真正的货币，”瑞士比特币协会(Bitcoin Association Switzerland)主席Lucas Betschart在接受瑞士资讯swissinfo.ch采访时表示。

瑞士资讯swissinfo.ch

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