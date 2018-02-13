此内容发布于2018年2月13日 上午9:00 最后更新 - 2018年2月13日 -09:00

和意大利不同，在瑞士，国家法律没有对居民住房室内温度的明确规定。 (GARO/PHANIE)

国际社会定下了“全球气温上升不超过2摄氏度”的目标。而各种矿石燃料- 气候的大敌- 正是瑞士楼宇的主要供热能源。如果降低住房室温，哪怕一点点，将会对气候产生怎样的影响呢？

太热？太冷？人的体感温度和审美一样是个人的主观感受。有谁没有因为开不开门窗，怎么调暖气的问题和家人同事发生过争执？不过，无人能够反驳的一点是：想要取暖，就得消耗能源。取暖越多，消耗的能源就越多。

显然，反之亦然，取暖越少，能源消耗得就越少。正是为了节约用电，瑞士联邦铁路决定从今年一月初开始，在苏黎世区域线路上尝试将火车车厢温度从22摄氏度下调到20度。试行将持续一个月的时间，如果新举措得到乘客的认可，铁路公司则会将此标准向更广泛的地区线路推行。据计算，如果此政策得以推广，节省的能量可达3.7吉瓦时(Gwh)，折合2200名居民的能源消耗量。

但铁路公司的这一措施对气候的作用毕竟有限：瑞士铁路网一直在广泛使用可再生能源。但是说到建筑物的供暖，则完全是另一番景象：房屋供暖消耗的能源占到总能源消耗的30%，也是全国30%的二氧化碳排放源。正如联邦统计局数据(多语)外部链接显示：瑞士每三座建筑中就有两座依赖矿石燃料(石油及天然气)取暖。如此想来，为什么不在房屋供暖中下点功夫，通过降低室温来抗衡全球气候变暖呢？

适宜的室温是多少度？ 瑞士能源网(多语)外部链接建议居民以房间功用的不同来调节气温：浴室23度，客厅20度，卧室17度。 信息框结尾

T恤取代毛衫

关于室温，意大利法律规定全国范围内封闭建筑里的温度不得超过20度(允许2度温差)。在瑞士则不同，这里没有全国性法律对室温的约束。“但建筑公司还是会尊重一些惯例，后者也是各州能源法的参照数据，” 瑞士工程建筑公司(SIA)的再生能源专家Luca Pirovino介绍道。

按照惯例，办公场所室内体感温度应达到20度。“但实际上，实际温度总是要高出2-3摄氏度，”瑞士建筑技术协会供暖部的负责人Robert Diana透露，瑞士冬季室内的平均温度越来越高，“但这并不意味着暖气开得更大。”

“以前都穿毛衣，而现在，一件T恤就过冬了。” 如果说，人们的舒适度标准发生了变化的话，建筑技术的进步也是因素之一。“一些新建筑的保温技术如此之好，以至于阳光照射产生的热量存留在室内，提高了室内温度。再加上电灯、电器等内部热源的作用，” Robert Diana解释道。

正如之前提到的，不存在“正确”的温度。舒适概念因人而异，而且受多种因素的影响(身体状况、年龄、工种…) 但是知道一点很重要：将室内温度调低哪怕只有一度，你不仅在取暖费收费单上看到收效，对气候也会有积极效果。

+ “节能减排”的瑞士住宅

降低2度室温

瑞士能源办公室负责可再生能源及节能宣传的Olivier Meile指出，瑞士房地产图景中，85%都是2000年以前建造的房屋。对这些建筑来说，室温如果降低1度，就会节省6%的能源。“这对于石油及天然气能源的二氧化碳减排也很有利，”世界自然基金会瑞士分会气候及能源负责人Elmar Grosse Ruse补充道。

以瑞士2015年的《导致温室效应气体盘点》为基准，Elmar Grosse Ruse计算得出，仅仅靠使用简单的恒温器，瑞士每年就可少向大气中排放76.2万吨二氧化碳。如果室内温度降低2度，减排量更可高达150万吨，相当于塞拉利昂或马尔代夫等小国全年的二氧化碳排放量。

建筑弃用燃油取暖

这一收效不容小觑，尤其是，瑞士在《巴黎协定》中承诺，到2030年时减少2000万吨二氧化碳排放。“我们觉得，在人们不感觉冷的前提下，降低室内温度是个好办法。但仅这一项还不够。”

在世界自然基金会看来，要想解决二氧化碳排放这一“瑞士最大的气候问题”，就必须把所有使用化石燃料为能源的设施用更环保的系统取代。正在进行中的就是热泵的推广。据联邦能源局预测，直到2020年，瑞士靠热泵供暖的建筑物数量将是如今的3倍，达到40万座之多。

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二氧化碳税 为了限制取暖对石油、天然气和木炭的消耗，瑞士于2008年引入了化石燃料税。若瑞士减排的阶段性目标没有实现，燃料税会自动上涨。截至2018年1月1日，该税额为每吨二氧化碳84-96瑞郎。 靠能源税收入(2016年总额11.7亿)制造出的产品被分配于民用和企业，大约三分之一的金额归入房屋节能补助基金(Programme Bâtiments)，用以推进能源的清理及再生。据估，瑞士三分之二的建筑物需要加强节能性能。 在瑞士，使用以汽油及柴油为动力的发动机则无须缴纳化石燃料税。 来源：联邦环境局 信息框结尾



(翻译：郭倢), 瑞士资讯swissinfo.ch

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