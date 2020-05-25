此内容发布于2020年5月25日 下午2:50

根据法庭裁决，一名员工是否为在家办公多租了一间房间或更大的公寓并非衡量标准。

(© Keystone / Christian Beutler)

德语报刊《每日导报》(Tages-Anzeiger)报道，瑞士最高法院已做出裁定，如果雇主要求员工在家办公，就需分担员工的房租。

根据这篇报导(德)外部链接，尚未公开的这个联邦法院裁决涉及一家让一名员工在家办公的财会企业(德)外部链接。

这家企业争辩说，他们事前未同该员工达成协议，因而没有义务承担其部分房租。法庭驳回了这个理由，并补充说，即使该员工离开这家企业，其房租补偿要求仍有追溯力。

至于员工有没有为在家办公多租一间房间，或是租了一套更大的公寓，根据法庭裁决都与案情无关。法官估算每月补偿员工150瑞郎(约合1091元人民币)比较合理。

这是瑞士最高法院首次处理员工在家办公的房贴事宜。圣加仑大学(University of St Gallen)劳工法教授托马斯·盖瑟(Thomas Geiser)告诉该报，这一裁决并非意料之外，因为“法律规定，雇主应当报销员工为完成工作产生的所有开销”。

盖瑟指出，这个裁决适用于按雇主要求在家办公的员工。不过，自己提出在家办公要求的员工可能没有房贴。



在某些工会代表看来，这个裁决遗漏了某些工作人员，这些人按合同不是非在家办公不可，但出于一些原因不得不这么做。瑞士工会联盟(Swiss Confederation of Trade Unions)秘书长卢卡·奇里格利亚诺(Luca Cirigliano)向该报表示，各企业常常为了节省办公室租金而使用灵活工作台。

奇里格利亚诺告诉该报，雇主通过这种方式把成本转嫁给员工既极不公平，也不合法。

这个裁决的出台正逢在家办公因新冠疫情而出现前所未有的增长。一些雇主正在探索是否要扩大灵活工作制，使“在家办公”成为某些员工的主要办公形式。



瑞士资讯swissinfo.ch/Tages-Anzeiger/jdp

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