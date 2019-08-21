此内容发布于2019年8月21日 下午2:00

德国超市货架上许多瑞士制造的产品价格更低。 (Keystone / Christof Stache)

一项价格比较研究显示，瑞士生产商在国内的产品售价比在海外市场高得多。虽然瑞士和欧盟之间的消费品价格差距已经缩小，但许多瑞士消费者仍觉得受到压榨。

《瑞士周末报》(Schweiz am Wochenende 德)外部链接的报道称，不仅是外国出口商在瑞士的产品售价比别国更高，瑞士的本土企业，如巧克力产商瑞士莲和史宾利(Lindt & Sprüngli)，乳制品公司艾美和薯片公司兹韦费尔(Zweifel)在国内的产品售价也比海外高。

调查发现，瑞士Thomy蛋黄酱的价格比德国高出近90%。在特定商店和在线网站的比价中，瑞士艾美(Emmi)的拿铁卡布奇诺咖啡要比德国贵73.8%。

价差较大的产品还有：瑞士科瑞宝士(Curaprox)牙刷的价格比德国高23.8%，瑞士莲和史宾利公司的黄金巧克力白色礼盒的价格在瑞士比德国高14.7%，瑞士兹韦费尔公司的辣椒粉薯片的价格比德国高19.6%。

欧盟委员会下属的欧洲统计局(多语)外部链接称，价差正在缩小。2016年，瑞士一篮子商品的价格比欧盟高出62%，但去年这一差距降至56%。

虽然如此，瑞士的消费者依然抱怨称受到不公平待遇。瑞士购物者开始用脚投票，纷纷前往境外购物。

对于国内外价格差异，大多数瑞士生产商在接受采访时给出了同样的理由。瑞士的生产成本更高，包括工资、租金、物流成本等位列榜首。另一些人指出，零售商完全有定价权，因为它们可以与生产商就商品价格进行谈判。

生产商表示，在某些情况下，产品在本地生产后就近在本地销售，这也可能会影响产品在不同地区的价格。此外，对瑞士进口农产品征收关税也会推升成本。

该报发现，瑞士的非食品类商品价格可能与德国持平甚至更低，比如瑞士军刀和凯兰帝铅笔。

swissinfo.ch/mga

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