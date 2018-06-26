此内容发布于2018年6月26日 下午5:30 最后更新 - 2018年6月26日 -17:30

瑞中新动态论坛座谈会：主持人/媒体人Esther Girsberger，FHNW学院张新华教授，Siegfried医药公司Peter Gehler，瑞中协会名誉主席Thomas Wagner，卢塞恩旅游局总经理Marcel Perren。(由左至右) (FHNW/HSW)

2018年6月21日，首届“瑞中新动态”(Swiss China Update 2018)论坛在奥尔腾(Olten)瑞士西北应用科学与艺术大学经济管理学院(FHNW)举行。

论坛的倡议者是经济管理学院院长-瑞士资深中国问题专家-中国政府友谊奖获得者Ruedi Nützi教授。不久前他在《新苏黎世报》上曾撰文，指出瑞士缺乏一个中国战略外部链接，来应对由中央政府主导并有明确长期战略规划的中国在发展过程中对全球提出的挑战。



来自瑞士政界、企业界及学术界约180人与会。瑞士联邦外交部亚太司司长Johannes Matyassy大使在做主旨发言时认为，联邦制与多元化的瑞士有着自己的价值观，但也有自己的中国战略。瑞士很重视与中国的合作关系，瑞士境外最大的外交使团就在中国。

Matyassy亲自参与制定的瑞中创新战略伙伴关系主要强调做领先者，瑞士在与中国关系史上就多次成为领先者。在这一具有瑞士特色中国战略的框架下，瑞士各界可自由发展同中国的合作关系，但需要对中国更多了解，而各项关系需有更有效的协调。



在三个分论坛中讨论了瑞士主要参与者中小企业、城镇以及各州如何加深与中国及中国合作伙伴之间的交流交往：经济分论坛上瑞士中小企业交换了意见，认为在同中国企业合作的过程中，只有做好了充分准备的公司有更大可能获得合作的成功；旅游分论坛上与会者以卢塞恩市接待中国游客为例进行了讨论，认为将来的趋势是会有更多自由行游客，而一些技术手段如支付宝和微信支付等各类数字支付将需提到议事日程上来；友城关系分论坛上讨论了瑞士与中国现已存在的十九对友城关系，大家一致认为，各级层面上的合作意向需佐以具体实施措施才会真正有意义。



最后的座谈会上，经济管理学院张新华教授、Siegfried医药公司Peter Gehler、瑞中协会名誉主席Thomas Wagner以及卢塞恩旅游局总经理Marcel Perren讨论了瑞士是否需要一个中国战略。大家认为需要更多的协调或一个任务小组，以加强同中国在“一带一路”以及“中国制造2025”等项目上的合作。



下一届“瑞中新动态”论坛将于2019年6月20日举行。



FHNW 蒋于凡 供稿 (瑞士资讯swissinfo.ch编辑)







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