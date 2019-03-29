2018年夏时制开始

(swissinfo.ch)

瑞士及多数欧洲国家于本周日-3月31日开始2019年的夏时制，继而进入夏季时间。具体是31日凌晨将时间从2:00调至3:00。也就是说3月31日这一天只有23个小时。

这就是被人们所称的“夏季时间”。其实“夏季时间”(夏时制)是相对正常时间而言，冬季时间其实就是正常的格林尼治中欧时间。丢失的一个小时会于今年夏时制结束时-也就是10月27日被补回来。

瑞士从1981年开始实行夏时制，每年3月的最后一个星期日开始，具体是凌晨将时间从2:00调至3:00；冬季则在10月的最后一个星期日结束夏令时，凌晨再将时间再从3:00调回2:00。

是否应该取消夏时制？夏时制的危害有多大？

目前，欧洲议会(EU-Parlament)和瑞士国会计划将对夏时制的利弊进行讨论，实行了近40年的夏时制是否应该废除？理由是，实行夏时制会减少我们一小时睡眠，这对我们的生物钟是否会造成伤害？瑞士议会2016年12月便提出了一项议案，呼吁取消夏时制 – 其实许多早期对此提出的议案均不了了之。

夏时制对节约能源的好处众所周知，但是科学家人认为，物理性改变时间不仅只是对健康暂时造成负面影响，比如睡眠，更多的是长期对许多人生物钟的扰乱。而且，这不仅仅只是对人类有影响，对牲畜和动物也会造成伤害。

另外，对交通、尤其是航空的影响更是造成许多不便，浪费人力物力。统计数据显示，在春季夏时制调整时间后几天内，心脏病突发率及交通事故数量都有明显增加。而在秋季夏时制结束时，情况却恰恰相反，心脏病和交通事故均低于平均值。这可谓是一种真正的零和博弈。

那么，夏时制节省的能源与健康和事故间的博弈，孰轻孰重？许多瑞士人尤其是农民们对夏时制一直持反对意见，并已经成功收集了足够的签名，要求国会进行投票。



瑞士的时间标准



瑞士使用中欧统一时间(CET*)，它比国际原子时间(UTC**)早一个小时(UTC+01:00)，也就是说瑞士的夏季时间比国际原子时间早2个小时(UTC+02:00)。这个时间被大多数欧洲国家和部分北非国家使用。



另外，卫星-导航系统及全球电讯网络必须具有高精确度同步性，并时刻处于更新的状况。在瑞士，这项任务由位于伯尔尼Wabern的瑞士联邦计量研究所(Eidgenössischen Institut für Metrologie - METAS 多语)外部链接负责。



*CET = Central European Time (欧洲中部时间)

**UTC = Coordinated Universal Time (世界标准时间)



温馨提示：如果你在瑞士或欧洲生活学习，别忘了下周一(4月1日)要早起一小时，否则迟到可能遭老板白眼哦。

瑞士资讯swissinfo.ch

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