此内容发布于2018年2月28日 上午10:00 最后更新 - 2018年2月28日 -10:00

77%工作于苏黎世和65%长居日内瓦的外籍雇员表示，自迁居瑞士以来，他们的个人可支配收入与在原籍国相比有显著增长。

(Keystone)

《2018年度汇丰银行全球外籍雇员薪酬调查报告》显示，就收入而言，瑞士苏黎世和日内瓦对外籍人士可谓“慷慨多金之地”，这两个城市的非瑞士籍雇员今年的薪资待遇有望分别达到人均20.6875万瑞郎(折合人民币约为139.17万元)和18.4942万瑞郎(约合人民币124.42万元)，位居全球第三和第五位。



汇丰银行此次调研(英)外部链接，将外籍员工定义为“在个人将其视为非祖国的某个异国生活定居而统一形成的国际化社群”。



全球薪资最高的外籍雇员生活在印度孟买和美国旧金山，他们的平均年薪高达21.7165万美金(约合人民币137.14万元)和20.7227万美金(约合人民币130.86万元)。亚洲各国在提供外籍人士薪酬福利方面均较为慷慨，高居前列，也因此占据了高薪榜近半壁江山，其中上海和香港分居第四和第九位。



汇丰银行全球外籍员工薪资调研已持续十年。

SDA-ATS/swissinfo.ch/ln

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