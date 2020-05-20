瑞士空港首席执行官坚信企业整体可以度过新冠危机的难关-“就算得不到联邦的援助资金”。

(© Keystone / Gaetan Bally)

新冠疫情暴发至今，作为“东家”的中国海航集团(HNA)不曾向机场地面服务及货运代理商瑞士空港公司(Swissport)注入新资金。瑞士空港认为，海航集团未来也不会有这一打算。



这是瑞士空港首席执行官Eric Born于5月20日向《瑞士导报》(Tages-Anzeiger)透露的信息。“我们当然提出过请求。只要是能够带来新资金的办法，我们都会试一试。” Born表示。



资金向国外流出

至于瑞士政府也无意因为新冠疫情而向该企业予以资金支持的情况，Eric Born表示理解；“联邦必须对其提供的资金援助附以抵押保障条件。鉴于我们公司的资产结构，获得联邦资助很难，因为我们的许多资产已经用作现有债务的抵押。” Born解释说。



另外，瑞士空港公司未同海外企业进行法律上的明确划分。这并不意味着资金必定外流，Born强调。尽管如此，瑞士空港还要进一步研究为自己“划清界限”的办法，以争取从联邦获得援助资金的可能。



资本市场中寻找解决途径



Born透露说，新冠病毒危机对机场地面服务公司的负面影响是显而易见的。瑞士空港今年4月的全球营业额骤跌80%。“6.5万名雇员中，4.5万处于短时工作状态。约有1万人失业，其中5000人在瑞士。”



不过总体而言，瑞士空港首席执行官坚信企业整体可以度过新冠危机的难关-“就算得不到联邦的援助金”。他向《每日导报》透露，瑞士空港自救的办法应该在资本市场中找到。

瑞士资讯swissinfo.ch/sda-ats

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