分析师表示，医疗保健是未来的关键就业领域。 (© Keystone / Gaetan Bally)

瑞银预测，婴儿潮一代人退休以及就业市场的结构变化可能意味着未来十年瑞士将有多达500’000个岗位人手短缺。该银行建议，除了通过吸纳移民来填补空缺，还需要鼓励更多的老人和女性参加工作。

瑞银根据长期就业统计数据对未来就业市场进行预测并表示，未来十年，约有300’000至500’000个岗位会面临用工荒。

瑞银解释说(多语)外部链接，这种现象背后有两大驱动因素：婴儿潮一代人退休导致劳动力数量短缺，以及就业市场的结构性变化(即一些就业领域消失，伴随着新的领域出现)。

瑞银表示，虽然过去用工缺口可以通过吸纳移民来填补，但这不太可能成为长久之计。因为这意味着每年需吸纳10万净移民人口，此举很可能会“遇到巨大的政治和社会阻力”。

因此，该银行表示，一种可行的方案是鼓励那些非积极就业的人口去参与工作。例如，虽然约80%的女性参与工作，但其中45%的女性从事兼职工作。对她们而言，更加充分的就业机会“可能很有吸引力”，尤其是对于那些孩子已经从学校毕业的女性。

国家应鼓励老人65岁退休(女性为64岁)后继续工作，尤其是在就业人口短缺的行业工作。瑞银表示，这可以通过提供更“灵活”的退休方案而不是全面推迟退休年龄来实现。

至于未来就业市场的变化，“对医疗保健行业从业者的需求可能会继续上升，但制造业的就业需求可能会停滞”，该银行表示。

事实上，瑞银认为未来新增的就业岗位大部分都将是传统的女性职业，而传统的男性工作岗位数量可能会下降。该银行表示，在这种情况下，人们将需要“认真重新思考”： “未来男性将需要越来越多地尝试传统的女性工作岗位。”

养老国瑞士 等你老了，会留在瑞士住养老院吗？ 都说瑞士是一个适合老年人生活的国家，生活在瑞士的2-3万华人中的50后、60后，年过半百，进入花甲之年，以前还很遥远的养老问题也被提上人生日程，是叶落归根，还是留在第二故乡？瑞士的养老院是否适合华人居住？ 作者： 杨煦冬

Keystone-SDA/dos

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