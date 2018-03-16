此内容发布于2018年3月16日 上午9:30 最后更新 - 2018年3月16日 -09:30

平静的湖水：谁在这里能不感到幸福…… (Keystone)

在联合国的《世界幸福指数报告》中，瑞士的排名虽仍在前五位之内，但已是第三年连续下跌。

2018年的年度报告(英)外部链接于3月14日由联合国可持续发展解决方案网络在梵蒂冈公布。

瑞士排在芬兰、挪威、丹麦及冰岛等四个北欧国家之后。2015年这个阿尔卑斯山国曾在排名中拔得头筹，但2016年就滑至第二名，去年更是连滑两名位居第四。

瑞士的结果与其他排名前十的国家一样，主要受健康满意度的影响，这涉及到社会支援体系、预期寿命、人生抉择自由与(尤其是在瑞士)人均国内生产总值等。

报告指出，世界最不幸福的人群都生活在非洲国家，其中尤以排名倒数第一的布隆迪为最。

感染效果

今年的报告史无前例地将一个国家外国移民的幸福度也纳入考虑。

在整体幸福程度与移民幸福程度两个方面，排名前十位的国家都得到高分，这使得报告联合编辑约翰·哈利维尔(John Helliwell)说出“幸福感似乎会传染”的话。

哈利维尔告诉路透社：“报告最惊人的发现，是移民与当地出生的人之间引人注目的一致性。迁徙到更幸福国家的人收获更多幸福，而迁徙到较不幸福国家的人则会相应失去部分幸福感。”

与此同时，美国则从前一年的14名跌到18名。报告发现，虽然美国人均收入在近半个世纪呈现明显增长，但受到削弱的社会支援体系、政府与商界腐败的抬头，以及民众对公共机构信心的下降，都令美国人的幸福感遭受打击。



SDA-ATS/Reuters/ln

Neuer Inhalt Horizontal Line