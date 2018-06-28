此内容发布于2018年6月28日 上午11:45 最后更新 - 2018年6月28日 -11:45

东欧国家保加利亚是瑞士性工作者的主要来源国之一，当地国民很容易成为人口贩卖产业的受害者。

(Keystone)

为携手合作以加速信息交换，并为对方警方侦查工作-尤其是在贩卖人口领域提供援助，6月20日，瑞士政府宣布有意与保加利亚警察机关达成相关协议。

东欧国家保加利亚是瑞士性工作者的主要来源国之一，当地国民很容易成为人口贩卖产业的受害者。



瑞士联邦警察局(Fedpol)在公开声明中表示，现阶段数量庞大且繁杂的警方调查，都聚焦在那些涉嫌剥削压榨保加利亚受害者的人口走私贩运团体及单独作案的人贩身上。



+ 瑞士对保加利亚公民及罗马尼亚公民延长入境限制(英)外部链接



此外，瑞方也在声明中提及，目前，瑞士警方正逐步逼近围剿参与人口贩卖和有组织犯罪的保加利亚籍嫌疑人。



联邦警察局在声明中写道，过去几年以来，涉嫌贩卖人口至瑞士的保加利亚人，也相继因多桩夜间入户行窃和商店盗窃案而进入瑞士警方视线。



此次签署的两国间警方合作协议，旨在为业已存在的双边合作框架提供有益增补。



该协议还有待瑞士议会批准。

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SDA-ATS/ln

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