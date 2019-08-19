穿著On運動鞋跑步的感覺：就像在雲上奔跑。

(Marathon-Photos.com)

要想偶遇卡斯帕·科佩蒂(Casper Coppetti)，你要麼沿著蘇黎世的利馬特河跑步，要麼到瑞士東部地區徒步旅行，或者乘飛機去聖保羅或東京。快速發展的瑞士運動鞋品牌On的聯合創始人總在不斷前進，在行業逆境中求生存。



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當你到達運動鞋公司On的蘇黎世總部時，會發現沒有前台接待，也沒有年度報告宣傳欄。在開放式辦公室環境中，濕漉漉的毛巾掛在幾十個鋼製儲物櫃上，這讓它看起來更像一個更衣室，而不是一家快速發展的跨國公司總部。



成為一名跑步者並不是在On工作的必要條件，但由於客戶會議或經營討論常常是在利馬特河畔邊跑邊談或是在山區邊騎車邊談，因此想不染上跑步的習慣都難。

聯合創始人卡斯帕·科佩蒂(左)、大衛·艾倫(中)和奧利維爾·伯恩哈德(右)。 (Courtesy of On AG)

這家蘇黎世初創企業很早就嶄露頭角，成為一股強大的力量，倔強地生存在這個由耐吉(Nike)、愛迪達(adidas)和亞瑟士(Asics)等少數大公司主導了幾十年的行業中。



儘管該公司在七年多前就不再屬於初創企業，科佩蒂對“跨國公司”這一標籤十分不屑，好像它是一個不好的詞。



“從積極正面的角度看，我們的確是一家跨國公司，”他說。



該公司目前擁有48個國家的員工，分公司遍布美國、巴西、日本、澳大利亞、德國，最近又在中國新開了一家子公司，這使它完全符合跨國公司的形象(即便它並不屬於嚴格意義上的跨國公司)。但科佩蒂表示，該公司計劃專注於產品質量，積極對接供應商，弘揚瑞士血統，爭取在跨國鞋業公司當中做到卓爾不群。

Infobox關於On公司 創辦歷史：2010年，卡斯帕·科佩蒂、大衛·艾倫和前職業運動員奧利維爾·伯恩哈德三位朋友在蘇黎世創立On運動鞋公司。

員工：400人。相比之下，耐吉有76’700多名員工，阿迪達斯約有57’000名員工。

辦公場所：總部和研發中心位於蘇黎世。在世界各地設有6個辦事處。

企業成長：On最初是面向跑步專業人士的精品，卻在護士、老年休閒步行者和潮流青年中贏得了不少忠誠的粉絲。儘管它在歐洲之外並不是一個家喻戶曉的品牌，但全球50多個國家的4000多家門店都在銷售On運動鞋。

該公司目前在瑞士運動鞋市場的佔有率達40%，在德國的市佔率達10%。該公司沒有分享具體的營收資訊，但表示其營收規模基本每年翻一倍。目前，On運動鞋的平均價格為每雙鞋190-270瑞郎(約合美金194-275.8元)，該公司的增長戰略將持續聚焦精品鞋類市場。 信息框结尾

瑞士血統

瑞士沒有製作運動鞋的悠久傳統，但是當科佩蒂和聯合創始人奧利維耶·伯恩哈德以及大衛·艾倫在2010年為他們在蘇黎世聯邦理工學院開發出的減震技術(多語)外部链接成功申請到專利時，他們相信成功的大門已經敞開。



科佩蒂解釋說，該公司的“瑞士血統”已經成為運動鞋的主要賣點之一，每雙在國外銷售的運動鞋都裝飾有一面小瑞士國旗，作為高品質和高性能的標誌。每一款運動鞋都在瑞士東部恩加丁地區的阿爾卑斯山區內進行了測試，該公司最近在那裡建造了一座新的零廢物山地小屋(多語)外部链接，以示對瑞士傳統的敬意。



儘管辦公場所看似非常國際化，但管理風格卻非常瑞士化。公司沒有首席執行官，也沒有一個名譽創始人。相反，公司的三位創始人深入地參與公司的日常工作。



公司決策過程往往自下而上，這點是受到瑞士直接民主原則的啟發。在科佩蒂成長的環境裡，人們仍然舉手表決，任何普通公民都可以要求修改法律。他指出，他不斷鼓勵On的同事們分享他們的想法和解決方案，不管他們是實習生還是創始人。

“On”標誌中的字母“O”看起來像一個開關。當第一批試用者試穿早期的On運動鞋模型時，他們說，“哇，感覺不一樣，就像馬力全開了一樣。" (Courtesy of On AG)

總部設在瑞士也有諸多不便之處。科佩蒂說，瑞士對非歐盟公民的工作限制(多語)外部链接對於公司而言猶如芒刺在背。該公司網站上發布了60多個空缺職位，科佩蒂預測，未來幾年，隨著公司搬入新的1100平方米的辦公場所，On的蘇黎世總部員工數將翻兩番。



但他預計，招到合適的員工並不容易，因為可以進入瑞士的非歐盟職工人數面臨配額限制。



科佩蒂認為：“現行法律是瑞士之恥，完全走錯了方向。”他表示，即便是美國高階主管來蘇黎世工作，公司也難以取得勞動許可。



快馬加鞭

跨國鞋業公司往往有聲譽問題，On希望避免重蹈覆轍。20世紀90年代，隨著鞋品製造轉移至成本低廉的亞洲地區，製鞋廠的童工問題和剝削性質的工作條件成為了眾人關注的焦點。



耐吉(Nike)的形象受到的衝擊尤為嚴重，這迫使該公司徹底改革(英)外部链接工廠工作條件的監督方式。此後，耐吉和其他運動鞋品牌一直在增加生產經營的透明度，選擇與少數優質(英)外部链接的供應商合作。隨著On不斷成長，在擴大生產規模方面，也面臨著困擾同行的相同問題，但幸好可以從同行的錯誤中學習經驗。



On明確表示，其鞋子“並非瑞士製造”，但是科佩蒂表示這並不排除未來在瑞士製造的可能性。與幾乎所有鞋類生產商一樣，該公司依賴合同代工商。這些代工企業大部分位於越南，On在越南有三家合作代工企業。



安娜貝爾·默斯(Annabel Meurs)負責協調公平交易服飾基金會(FairWear Foundation 英、德)外部链接在越南的評估工作。她說，為了確保在採購該國製造的鞋品時承擔相應的社會責任，公司應掌握每個生產地點以及生產過程中所涉及的全部步驟。



科佩蒂表示，公司正努力與每個供應商建立長期合作關係。公司網站專門公佈了各家供應商的介紹資訊(多語)外部链接，讓顧客了解鞋子的生產地點和加工方式。



注重永續性生產

製鞋業也是廢物和碳排放的大戶，大多數鞋子完全由石油煉化材料製成，每年被丟棄的鞋子數量高達數百萬雙。



“永續發展是我們工作的標準之一，”科佩蒂告訴瑞士資訊swissinfo.ch，“一個人做任何決定都應當考慮對環境的影響，無論是午飯地點、產品設計，還是活動的組織方式。”



科佩蒂知道這也是公司客戶的訴求。



“我們的客戶往往是受過教育的年輕人，他們不認同以犧牲地球為代價換取發展。”



該公司希望利用科佩蒂所說的“手工啤酒心理”，即顧客想更多地了解他們所購買的產品的產地和製作方式。



對整個製鞋業來說，這是一項艱苦的事業：到2020年，愛迪達計劃用再生塑料(英、德)外部链接生產1100萬雙鞋，但這依然是杯水車薪，因為到2026年，鞋品市場預計將達到600億美元(英)外部链接，較2017年上升380億美元。



科佩蒂表示，在使用可再生資源方面，On運動鞋走在了前列。運動鞋的加速助推部分，局部採用了生物材質；與此同時，公司還盡可能地使用了毒性危害係數最低的粘膠。但On的聯合創始人承認，公司在實現永續發展願景方面，依然任重道遠，尤其是在材料和廢棄物利用方面，畢竟公司產品80%-100%的原料仍然來自石油煉化。



這是公司成長過程中面臨的諸多問題之一。



員工索菲亞·庫維略斯(Sofia Cubillos)說：“公司發展如此迅速，以至於經常遇到一些我們沒有答案的問題。對於新問題缺乏可借鏡的經驗指南，所以我們必須摸著石頭過河。"

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