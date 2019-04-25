瑞士以高薪、光明的職場前景和良好的工作條件吸引了眾多德國醫生。 (Keystone)

有許多外國醫生在瑞士行醫，德語區的外國醫生主要來自德國。德國醫生一方面獲益於瑞士良好的工作條件，一方面也為保障瑞士的醫療服務做出了貢獻。



阅读本文简体字版本请 点击这里

信息框结尾

“又是德國人！” 並不是所有的患者都歡迎醫術精湛、德語流利的德國醫生，相反有些患者抱怨，給他們看病的為什麼不是瑞士醫生？



費德勒合夥公司(德)外部链接的負責人蘇珊·費德勒(Susanne Federer)說，德國醫生經常遭到這樣的批評。費德勒合夥公司是一家醫療健康行業的諮詢公司，已經有20多年的歷史了。 “近10年、12年以來，有大量德國醫生湧進了瑞士。”



費德勒稱，不僅邊境地區的德國家庭醫生越來越多，德國醫生甚至接手了瑞士中部地區的診所。 “許多年輕的瑞士醫生不願意每週工作60個小時甚至更長時間，而德國醫生可以接受這樣的工作強度。”剛開始的時候，一些瑞士患者對德國醫生抱有抵觸情緒。 “但是，後來德國醫生的醫術令他們信服了”，費德勒說。 信息框结尾

费德勒称，不仅边境地区的德国家庭医生越来越多，德国医生甚至接手了瑞士中部地区的诊所。“许多年轻的瑞士医生不愿意每周工作60个小时甚至更长时间，而德国医生可以接受这样的工作强度。”刚开始的时候，一些瑞士患者对德国医生抱有抵触情绪。“但是，后来德国医生的医术令他们信服了”，费德勒说。

吸引人的瑞士職位

在一些醫院裡，包括住院醫生、專業醫生或主任醫生在內的幾乎四分之一的專業人士講標準德語，而不是瑞士方言。



亞琛大學醫院的副主任醫生馬提亞斯·克努博教授(Matthias Knobe)也來到了瑞士。他從2019年6月1日起擔任琉森州立醫院骨科和損傷外科的主任醫生及部門主任。 “在職業前景和實現職業目標方面，琉森大學醫院是非常好的選擇”，克努博這樣稱讚新雇主。



一些德國醫生在名為醫生報的論壇(德)外部链接上稱，一些瑞士人對德國醫生抱有抵觸情緒，對此，克努博並不擔心。 “有些德國人帶著一點優越感來到瑞士。你怎麼對待別人，別人就會怎麼對待你。我並不張揚，所以不會有問題。”



高薪、光明的職業前景並不是德國醫生移民瑞士的唯一原因。瑞士醫生聯合會(多語)外部链接主席施洛普稱，一些醫生不滿德國的醫療體系，特別是總預算制度。該制度在德國的門診部門已經全面實行了30年。如果醫療費用超過了總預算，醫生將從每次治療中收益無幾。

瑞士醫生聯合會主席約克·施洛普。

(© KEYSTONE / SALVATORE DI NOLFI)

施洛普稱，“德國同事抱怨，總預算制度影響了質量效果，延長了患者等候的時間。”



瑞士醫生聯合會主席對移民瑞士的德國醫生表示感謝。 1980年代，瑞士大幅度降低了醫學院學生的人數，其結果是，瑞士醫學院的畢業生人數從1978年的1000名下降到了(2005年)約600人，而與此同時，瑞士的居民數增長了25%。



引進外國醫生是對醫荒做出的應對。根據瑞士醫生聯合會的統計，今天，瑞士的37'000名從業醫生中，外國醫生佔了三分之一，其中6800名醫生(超過18%)擁有德國大學的畢業證書。



德國醫生在瑞士，波蘭醫生在德國

雖然德國納稅人出錢培養了德國醫生，但是德國的醫荒問題卻日益嚴重，因此德國衛生部長延斯·斯帕恩(Jens Spahn)打算抑制醫生移民外國，特別是移民瑞士。



斯帕恩在不久前接受《週末一瞥》採訪時說：“波蘭醫生來德國工作，引起了波蘭的醫荒”。因此，斯帕恩建議要統一管理歐盟內部的在他國招募技術工的問題。



有移民意願的德國醫生並不歡迎該建議。克努博教授也對該建議表示懷疑。 “任何人都不能阻止醫生實現自己的職業理想，” 克努博說。

“如果斯帕恩部長打算抑制人才流失，他必須要改善德國的狀況。比如，他要確保醫生不必整天做行政工作，而沒有時間照顧病人。他還要保證醫生不必總是加班加點， 而且醫生不必迫於經濟壓力而做出不合理的治療決定。”



瑞士醫生聯合會主席施洛普理解雙方的難處：“根據最新數據，德國醫院總共缺少5000名醫生。斯帕恩部長要求採取措施是合理訴求。從倫理學的角度來看，外國納稅人出錢培養出來的醫生卻在瑞士行醫的確是值得商榷的。”



瑞士醫生聯合會多年來一直呼籲，每個國家都要培養出足夠的醫生。 “瑞士在過去的20年裡沒有培養足夠的醫生，現在，瑞士正在自食其果，”施洛普說。



自從2008年以來，瑞士醫學院的學生人數增長了一倍。但是，這些醫學院畢業生成長為專業醫生還需要幾年的時間。



基於人口的原因，瑞士醫生聯合會主席施洛普認為，瑞士對持有德國畢業證書的醫生的需求量還會很大。 “持有瑞士畢業證書的醫生要在幾年後才能填補人才缺口。”

瑞士法語區和提契諾州面臨同樣的問題 在法語區和意大利語區，大量醫生來自法國、意大利等鄰國。 日前，意大利籍牙醫在提契諾州以“侵略性廣告”吸引客戶引起了媒體的熱議(德)外部链接。 信息框结尾

Neuer Inhalt Horizontal Line