逛购物中心成为家庭的消遣，甚至周日关门的时候，看看橱窗也是一种享受。 (Jules Vogt / ETH-Bibliothek Zürich)

50年前瑞士有了第一家大购物中心，苏黎世人以此敲响了“天堂”的大门。



20世纪下半叶，人们的生活中出现了一股“不曾相识”的新速度，电话将远距离沟通变成秒速，而汽车让人们享受到以前只有火车才能达到的速度。1950年瑞士只有147'000辆私家车的登记记录，而到了1970年已经赫然变成了500'000辆-瑞士成为那个时期欧洲车辆最多的国家之一。于是公路网被拓展；新建了高速公路，不久后公路边上出现了Moevenpick和Silberkugel这样的饭店，人们不必再坐在桌边用餐，而是可以将餐食带走-快餐来到了瑞士！



不必再排队



提速也体现在买东西上：1948年瑞士消费联盟Migros引进了美国式自助购物方式：顾客不必再站在柜台后面；也不必等售货员从货架上取过来；而是可以自取所需或者把看着喜欢的东西放进购物筐。



世界的快速发展将市中心变得索然无味：交通的发达令城里失去了魅力，而周边的村镇变得不再遥远。上世纪60年代初期，随着新购物中心的建设计划，人们开始"进村"。1970年3月12日，瑞士第一家购物中心开业：这个位于Spreitenbach购物中心的发起人是瑞士折扣店Denner，而另一个由Migros早在1960年左右就计划在苏黎世修建的的购物中心，5年后才向公众敞开大门。

购物中心是一种所谓的“文化乒乓项目”：由一位名叫Victor Gruen的奥地利人发明，他在纳粹统治之前逃走，直至20世纪60年代才回到欧洲，而他掀起的这场乡村与城市的竞争，说起来也不无幽默：Gruen痛恨汽车，他想在欧洲的城镇内找到美国乡村的感觉，所以回到欧洲之后就掀起了这场城乡竞争。



黄金时光已成为过去



但市中心也不示弱-用今天的眼光是在竞争中胜卷在握。一项来自瑞士信贷银行的调查显示，美国购物中心的鼎盛时期已经成为过去，这也意味着欧洲的购物中心将面临同样的命运。直至目前，瑞士的购物中心在国际对比中，表现并不算差，而如今第一批商家已经撤离了购物中心。



但是1970年开放的第一个购物中心似乎移动了瑞士的坐标：阿尔高州的小村Spreitenbach的Shoppi中心开放时发放的广告地图上，苏黎世被挤进了边缘地带。1500个停车位等待着顾客，广告词上写着：“停车位有的是！”

各种便利设施



在购物中心的两端都是大分销商，吸引来流动的顾客群，这样小商家也能从中受益，除此之外，带空调的购物中心还有各种其他便利设施：饭店、室内游泳馆和不容小觑的“儿童乐园”，家长可以把孩子托管在这里-而那时候把孩子送给别人代管在瑞士还尚属新鲜事物。这种做法是精心策划出来的，因为没有吵闹的孩子打扰，购物时间会更长。



购物中心不但只是一个高效购物之地，对于成年人来说这里也是一个“天堂”。当时的一位租户这样写道：“这里出现了只有意大利、西班牙和东方市场上才有的那种刺激氛围，而城市中的商业生活被淹没在繁忙的交通漩涡中失去了活力。”



除了购物就是购物



苏黎世火车站大街是瑞士一大商业中心，将交通与消费混搭在一起。而Spreitenbach的购物中心则是一个只集中精力购物的地方。美国人的“购物快乐”理念在1970年彻彻底底地翻译给了羞涩的瑞士顾客。



二次世界大战之后，瑞士人走向了富裕，美国一位市场专家当时这样形容人们的心态：“向更高的生活水平转念”-人们相信购物是必要的行为，而瑞士人也终于可以在他们的购物中心里尽情享受购买的乐趣了。



(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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