COP30在巴西雨林揭幕 多年来最艰困气候谈判

（法新社巴西贝伦10日电） 联合国气候变化纲要公约第30次缔约方会议（COP30）今天将在巴西贝伦市揭幕，与会者除了将感受当地亚马逊雨林潮湿厚重空气，还面临如何让全球气候合作不瓦解的艰钜挑战。

巴西总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）坚持在贝伦（Belem）举行COP30，即使当地饭店房间严重短缺。他的目的是要让各国谈判代表、观察员、企业及记者亲临亚马逊（Amazon）雨林来见识气候问题。

鲁拉今年8月表示：「在富裕国家举办COP会更容易，但我们希望人们见到森林、我们的河川及我们当地居民的真实情况。」

由于亚马逊雨林可吸收温室气体，因此在对抗全球暖化上扮演关键角色。但这片雨林本身也正受到许多问题打击，例如毁林、非法采矿、污染、毒品贩运及对当地居民的各种人权侵害，尤其是对原住民。

尽管COP30的后勤进度仍落后，1名与联合国（UN）关系密切的消息人士告诉法新社：「一切能否如期就绪仍是一大疑虑。」但真正的不确定性在于：接下来2周会议究竟能协商出什么结果？

世界能否团结应对有关全球暖化最新的灾难性预测？富裕国家与开发中国家如何避免撕破脸？遭到飓风或干旱侵袭的国家所需援助资金该从何而来？例如最近的牙买加和菲律宾。

此外，关于鲁拉预计13日在COP30领袖峰会上提出的化石燃料「路线图」，又会有哪些后续？2023年在杜拜举行的COP28虽同意开始逐步摆脱化石燃料，但此后石油业及产油国又已恢复势力。

COP30巴西主席柯利亚多拉哥（Andre Aranha Correa do Lago）昨天直言：「我们要如何努力？会有共识吗？这是COP30的大谜题之一。」

世界最大经济体暨第二大温室气体排放国美国今年将首次缺席COP。不过，美国总统川普（Donald Trump）并非完全无视COP30，他昨天便发文谴责贝伦附近为筑路而砍树的「丑闻」。