



在马来西亚砂拉越州的雨林里，生活着一支名为本南(Penan)的土著民族，瑞士摄影师Tomas Wüthrich展现了他们神秘的生活。从用吹箭筒捕猎到伐木毁林的步步紧逼，这都是生存环境面临严重威胁的本南人的日常。“可我并不是新一代的布鲁诺曼瑟，”他强调说。

“嗨，Tomas，想不想跟我去婆罗洲看看本南人？”

“你什么意思，去布鲁诺曼瑟失踪的地方？”

“对，就那儿。”

故事就这么开始了。一个瑞士弗里堡州农民的儿子，就要去马来西亚婆罗洲岛(Borneo)砂拉越(Sarawak，简称：砂州)的原始森林中了。那是2014年夏日的一天，Tomas Wüthrich(德)外部链接接到了一位记者朋友的电话。

“我不知道，这是不是有危险。但我马上答应了，都没有跟太太商量一下，”在他的客厅里，他向我们讲述到。他的房子位于伯尔尼和弗里堡之间的小村Liebistorf。

Tomas Wüthrich和生活在砂拉越的本南人学了很多，尤其是分享的习惯。

(Thomas Kern/swissinfo.ch)

农庄的消亡

在接受了木工学徒教育后，Wüthrich找到一份与残疾人有关的工作，之后“偶然地”接触了摄影：当他的父母决定出售位于Kerzers的家庭农庄时，他拿起了照相机，想记述一个即将消失的农村生活的故事，他的童年曾深深扎根于此。“农村世界的一切都令我着迷。我想记录下一个农庄的死亡，”他说。

在卢塞恩的瑞士记者学校(MAZ)结束了新闻摄影的学业后，他开始在《伯尔尼报》担任摄影记者，并于2007年开始了自由摄影师的生涯。向瑞士报纸和国际杂志提供报道和人像让他得以温饱。“但这并非一个可以让我实现抱负的工作，我一直想做点自己的事，”这位47岁的先生说。

遇到本南

2014年11月， Wüthrich首次进入砂州。他陪同的是一位瑞士的急救医生，医生要在当地走村串巷3个月(德)外部链接，为本南族人提供健康保障。

这约10’000名本南人是在雨林里过传统游猎生活的原住民。他们先前靠狩猎采集为生，如今大多定居在村子里，但为了生存他们还要回森林里去觅食。

Karte Sarawak Karte Sarawak

Wüthrich还记得清清楚楚，当第一次看到原住民现状时所受到的强烈震撼。“那些本南人背井离乡，定居在小屋子里，阳光直直地照射下来。看到这一切令人非常气馁。”

然而当遇到一伙直到去年仍在丛林里生活的本南人，摄影师为之深深着迷。“他们指着那些树，告诉我们箭上的毒就来自那里，还有如何制作打猎用的吹箭筒。很有意思。”

Tomas Wüthrich的本南土著民族摄影展将于9月6日至10月12日期间，在伯尔尼Kornhausforum展出。展览之际，由Scheidegger&Spiess出版社出版的摄影集《注定毁灭的天堂》(Doomed Paradise)也将与读者见面。

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2015年这位摄影师再次前往婆罗洲，目的很明确：记录下还以游猎或半游猎方式生活在原始森林里本南人的日常生活。

见到部落的村长Peng Megut时，他马上觉得Peng有着“不可思议的魅力”。Peng在原始森林里长大，却对社会进步有着清醒的认识，而且对一些现代化的观点持赞同态度。然而他还是与本南传统的生活方式保持着紧密联系，这令Wüthrich感到惊奇：“在脑子里他还是一个游猎的人。”

20生丁一吨木头

2014-2019年间，Wüthrich在本南人身边度过了6个月。他学会了他们的语言，并珍视着他们的热情友好。“他们是内向的，但非常真诚、好客，毫无偏见。我为他们深切的分享文化而感动。”

一次向着森林处女地的进发，成为Wüthrich脑海里最美好的记忆之一，那是长达一天的行程：“我们造小屋，捡柴生火，吃西米和肉，林间传来蝉和其他动物的鸣叫。那真是令人难忘的时刻。”



被毁的伊甸园 铺开晾干的衣物。 在Tepeket Agan雨林中的小屋里：“我害怕伐木工”。 尽管收成很少，但Peng Meggut还是在森林里开垦土地种稻子。因为农业意味着定居。

Peng Meggut和儿子在路上，他们要去监督伐木的工作。

对Peng Meggut和他的部落来说，新地图是反对伐木的重要斗争手段。

蟒蛇肉很好吃，极受人喜爱。

Peng Meggut一家收拾东西搬家。

定居的本南家庭在他们的屋子前。虽然现代化的优点很多：但他们缺乏目标和金钱。 左：Udi和雄性的大眼斑雉。它们的羽毛很漂亮可以卖钱。右：Peng和他的儿子Ulen在寄生无花果树下。

Lee Ling公司的木材转运场就在半路上。 来自Long Mera’an定居的本南人出售野生“髯猪肉”(babui)，每公斤卖8林吉特。(约合1.9瑞郎)。 Peng Meggut和Tepeket Agan清晨去打猎。他们是最后过着半游猎生活的本南人。 Ba Peresek定居点的孩子们在同名的河里游泳。 Peng一家吃早饭：“雨林就是我们的超市。它给我们生活所需的一切”。 Séti Guman和她刚出生的女儿Lady。 Méri和女儿在小屋子里。 本南人是生活在婆罗洲岛上的游猎民族，他们传统的生活方式因当地的雨林被摧毁而受到严重威胁。瑞士摄影师Tomas Wüthrich在他《被毁的伊甸园》一书里展示了本南人在原始森林里的生活、伐木毁林和现代化的影响与进步。

Galerie Leben Penan im Regenwald von Borneo

在旅行期间，这位摄影师还观察到荒野生存的另一面：原始森林的被毁。许多地区的树木都被政府当局或私营企业砍伐殆尽。还有一些是被本南人卖出的，为了挣钱。“有时20生丁就能买到1吨木材，”Wüthrich伤心地说。

一棵棵雨林的木头倒下去，换为漫无边际的油棕榈种植园，这是在砂州的生活中“最令人悲伤”的一点，这位摄影师说：“看到推土机以疯狂的速度推过去，真是可怕。不消几分钟，就会在森林里开出一条路。”

本南大砍刀：让人想起Wüthrich在雨林里的生活。 (Thomas Kern/swissinfo.ch)

原始森林的土著居民与林业康采恩的斗争，是一场力量极不均衡的较量。然而那些手持吹管(吹箭筒)的林中猎手倒是取得过一次胜利：2018年，当伐木工人在警察的护送下出现在由本南人组成的路障前时，那些推土机的轰鸣，被制止了。

没有Peng Megut的许可，在瑞士帮助下绘制的、标志着合法占有的地图(英)外部链接标识以内，不允许再伐木，警察说。“伐木工无功而返，”Wüthrich说。

神秘失踪的布鲁诺曼瑟

这位弗里堡摄影师的经历让人想起另一位瑞士人，来自巴塞尔的布鲁诺曼瑟(Bruno Manser，德)外部链接。 1984-1990年间，曼瑟就生活在婆罗洲岛上，学习并记录了本南族的语言、习俗和传统。在瑞士他做了无数次关于挽救砂州雨林的演讲。

然而2000年，在非法返回婆罗洲岛后，曼瑟失踪了。2005年巴塞尔民事法庭宣告了曼瑟的死亡。对法庭来说很明显，“马来西亚政府和跨国木材集团很有兴趣让布鲁诺曼瑟保持沉默。”

布鲁诺曼瑟基金会(BMF，英)外部链接至今仍继续着这位瑞士环保主义者的事业。该组织为保护雨林而抗争着，也维护着因失去雨林而受到威胁的土著人的权益。

本南箭，只是没有在尖上涂毒。 (Thomas Kern/swissinfo.ch)

尽管他们的行为有相似之处，但Tomas Wüthrich依然否认自己会成为新一代的布鲁诺曼瑟。“我没有逃离我的社会，我也不想像曼瑟一样再回到雨林中。我的家庭和我的生活是在瑞士的，”他强调说。

Wüterich对布鲁诺曼瑟基金会的工作大加赞扬，特别是绘制地图项目(英)外部链接，并对曼瑟在电影中被错误地刻画表示遗憾。在以这位环保主义者为题材的新电影(英)外部链接中，曼瑟站在了路障前，而事实并非如此。2019年9月26日，该影片将在苏黎世电影节(ZFF)举行首映。

“曼瑟的功绩在于，他让本南族不同的部落联合了起来，组织了一场共同的抗议。但他有意识地退到了幕后，”Wüthrich说。

外部内容 trailer del film su bruno manser

失去的伊甸园

对Wüthrich来说，本南人不仅仅保存在记忆里。他精选出在原始森林和村子里拍摄的照片，出版了《被毁的伊甸园》(德)外部链接一书。其同名摄影展于9月初在伯尔尼的Kornhausforum(德)外部链接举办。

“Peng Megut成为了我的一个朋友，”Wüthrich说，“他请求我，向全世界讲述本南人的生活。我也想这么做，但并不想传递一个雨林中生活的浪漫画面。我还想展现一下现代化的影响。”

这位摄影师并不耽于幻想。雨林和那种与大自然紧密相连的生活面临着重重压力，但他的照片并不会改变世界。“然而我想向人们展示，所有的东西都是相连的：我们对棕榈油的消耗对本南人会产生后果，砍伐森林对气候也会产生影响。”

和婆罗洲古老的游猎民族一样，Tomas Wüthrich也改变了。经历过雨林生活之后，他对未来的恐惧减少了，他说：“如今我过的更平和。我分享我所拥有的东西。我向陌生人敞开我家大门，并接纳了一位难民申请者。”

本南 本南人是马来西亚最大的州-砂拉越州的24个原住民族之一，他们住在婆罗洲岛上。上世纪中叶他们还过着游猎、半游猎的生活，在原始森林中靠狩猎采集为生。 如今这约10’000名本南人中的大多数已过上了定居生活。这些土著人种上了稻米和其他经济作物，虽然他们还和以前一样，从森林中获得大部分所需的东西。 伐木毁林只为了开辟新的油棕榈种植园，这对本南人的生活方式构成了最大威胁。还造成了饮用水污染和土壤侵蚀。布鲁诺曼瑟基金会(BMF，英)外部链接表示，只有不到10%的原始森林尚还完好。 信息框结尾



(翻译：宋婷), 瑞士资讯swissinfo.ch

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