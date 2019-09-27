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婆罗洲 瑞士人镜头里本南最后的游猎民族

tomas wüthrich


在马来西亚砂拉越州的雨林里，生活着一支名为本南(Penan)的土著民族，瑞士摄影师Tomas Wüthrich展现了他们神秘的生活。从用吹箭筒捕猎到伐木毁林的步步紧逼，这都是生存环境面临严重威胁的本南人的日常。“可我并不是新一代的布鲁诺曼瑟，”他强调说。

嗨，Tomas，想不想跟我去婆罗洲看看本南人？

你什么意思，去布鲁诺曼瑟失踪的地方？

对，就那儿。

故事就这么开始了。一个瑞士弗里堡州农民的儿子，就要去马来西亚婆罗洲岛(Borneo)砂拉越(Sarawak，简称：砂州)的原始森林中了。那是2014年夏日的一天，Tomas Wüthrich(德)外部链接接到了一位记者朋友的电话。

“我不知道，这是不是有危险。但我马上答应了，都没有跟太太商量一下，”在他的客厅里，他向我们讲述到。他的房子位于伯尔尼和弗里堡之间的小村Liebistorf。

Tomas Wüthrich和生活在砂拉越的本南人学了很多，尤其是分享的习惯。

(Thomas Kern/swissinfo.ch)

农庄的消亡

在接受了木工学徒教育后，Wüthrich找到一份与残疾人有关的工作，之后“偶然地”接触了摄影：当他的父母决定出售位于Kerzers的家庭农庄时，他拿起了照相机，想记述一个即将消失的农村生活的故事，他的童年曾深深扎根于此。“农村世界的一切都令我着迷。我想记录下一个农庄的死亡，”他说。

在卢塞恩的瑞士记者学校(MAZ)结束了新闻摄影的学业后，他开始在《伯尔尼报》担任摄影记者，并于2007年开始了自由摄影师的生涯。向瑞士报纸和国际杂志提供报道和人像让他得以温饱。“但这并非一个可以让我实现抱负的工作，我一直想做点自己的事，”这位47岁的先生说。

遇到本南

2014年11月， Wüthrich首次进入砂州。他陪同的是一位瑞士的急救医生，医生要在当地走村串巷3个月(德)外部链接，为本南族人提供健康保障。

这约10’000名本南人是在雨林里过传统游猎生活的原住民。他们先前靠狩猎采集为生，如今大多定居在村子里，但为了生存他们还要回森林里去觅食。

Karte Sarawak

Karte Sarawak

Wüthrich还记得清清楚楚，当第一次看到原住民现状时所受到的强烈震撼。“那些本南人背井离乡，定居在小屋子里，阳光直直地照射下来。看到这一切令人非常气馁。”

然而当遇到一伙直到去年仍在丛林里生活的本南人，摄影师为之深深着迷。“他们指着那些树，告诉我们箭上的毒就来自那里，还有如何制作打猎用的吹箭筒。很有意思。”

Tomas Wüthrich的本南土著民族摄影展将于9月6日至10月12日期间，在伯尔尼Kornhausforum展出。展览之际，由Scheidegger&Spiess出版社出版的摄影集《注定毁灭的天堂》(Doomed Paradise)也将与读者见面。

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2015年这位摄影师再次前往婆罗洲，目的很明确：记录下还以游猎或半游猎方式生活在原始森林里本南人的日常生活。

见到部落的村长Peng Megut时，他马上觉得Peng有着“不可思议的魅力”。Peng在原始森林里长大，却对社会进步有着清醒的认识，而且对一些现代化的观点持赞同态度。然而他还是与本南传统的生活方式保持着紧密联系，这令Wüthrich感到惊奇：“在脑子里他还是一个游猎的人。”

20生丁一吨木头

2014-2019年间，Wüthrich在本南人身边度过了6个月。他学会了他们的语言，并珍视着他们的热情友好。“他们是内向的，但非常真诚、好客，毫无偏见。我为他们深切的分享文化而感动。”

一次向着森林处女地的进发，成为Wüthrich脑海里最美好的记忆之一，那是长达一天的行程：“我们造小屋，捡柴生火，吃西米和肉，林间传来蝉和其他动物的鸣叫。那真是令人难忘的时刻。”

被毁的伊甸园

Kleider liegen im Dschungel

铺开晾干的衣物。

Hütte im Regenwald

在Tepeket Agan雨林中的小屋里：“我害怕伐木工”。

Gefällte Baumstämme

尽管收成很少，但Peng Meggut还是在森林里开垦土地种稻子。因为农业意味着定居。

Männer auf Motorrädern

Peng Meggut和儿子在路上，他们要去监督伐木的工作。

Menschen beugen sich im Scheiner einer Lampe über eine Landkarte

对Peng Meggut和他的部落来说，新地图是反对伐木的重要斗争手段。

Fleisch einer Python

蟒蛇肉很好吃，极受人喜爱。

Menschen in einer Waldhütte

Peng Meggut一家收拾东西搬家。

Rosa Haus

定居的本南家庭在他们的屋子前。虽然现代化的优点很多：但他们缺乏目标和金钱。

Vogel und Baum

左：Udi和雄性的大眼斑雉。它们的羽毛很漂亮可以卖钱。右：Peng和他的儿子Ulen在寄生无花果树下。

Holzumschlagplatz mit Lastwagen

Lee Ling公司的木材转运场就在半路上。

Jugendlicher schneidet Fleisch mit Machete

来自Long Mera’an定居的本南人出售野生“髯猪肉”(babui)，每公斤卖8林吉特。(约合1.9瑞郎)。

zwei Nomaden mit Blasrohren auf der Jagd im Urwald

Peng Meggut和Tepeket Agan清晨去打猎。他们是最后过着半游猎生活的本南人。

Kinder baden in einem Fluss

Ba Peresek定居点的孩子们在同名的河里游泳。

Penan beim Frühstück

Peng一家吃早饭：“雨林就是我们的超市。它给我们生活所需的一切”。

Frau mit Neugeborenem

Séti Guman和她刚出生的女儿Lady。

Hütte im Wald bei Dämmerung

Méri和女儿在小屋子里。

本南人是生活在婆罗洲岛上的游猎民族，他们传统的生活方式因当地的雨林被摧毁而受到严重威胁。瑞士摄影师Tomas Wüthrich在他《被毁的伊甸园》一书里展示了本南人在原始森林里的生活、伐木毁林和现代化的影响与进步。

Galerie Leben Penan im Regenwald von Borneo

在旅行期间，这位摄影师还观察到荒野生存的另一面：原始森林的被毁。许多地区的树木都被政府当局或私营企业砍伐殆尽。还有一些是被本南人卖出的，为了挣钱。“有时20生丁就能买到1吨木材，”Wüthrich伤心地说。

一棵棵雨林的木头倒下去，换为漫无边际的油棕榈种植园，这是在砂州的生活中“最令人悲伤”的一点，这位摄影师说：“看到推土机以疯狂的速度推过去，真是可怕。不消几分钟，就会在森林里开出一条路。”

本南大砍刀：让人想起Wüthrich在雨林里的生活。

(Thomas Kern/swissinfo.ch)

原始森林的土著居民与林业康采恩的斗争，是一场力量极不均衡的较量。然而那些手持吹管(吹箭筒)的林中猎手倒是取得过一次胜利：2018年，当伐木工人在警察的护送下出现在由本南人组成的路障前时，那些推土机的轰鸣，被制止了。

没有Peng Megut的许可，在瑞士帮助下绘制的、标志着合法占有的地图(英)外部链接标识以内，不允许再伐木，警察说。“伐木工无功而返，”Wüthrich说。

神秘失踪的布鲁诺曼瑟

这位弗里堡摄影师的经历让人想起另一位瑞士人，来自巴塞尔的布鲁诺曼瑟(Bruno Manser，德)外部链接。 1984-1990年间，曼瑟就生活在婆罗洲岛上，学习并记录了本南族的语言、习俗和传统。在瑞士他做了无数次关于挽救砂州雨林的演讲。

然而2000年，在非法返回婆罗洲岛后，曼瑟失踪了。2005年巴塞尔民事法庭宣告了曼瑟的死亡。对法庭来说很明显，“马来西亚政府和跨国木材集团很有兴趣让布鲁诺曼瑟保持沉默。”

布鲁诺曼瑟基金会(BMF，英)外部链接至今仍继续着这位瑞士环保主义者的事业。该组织为保护雨林而抗争着，也维护着因失去雨林而受到威胁的土著人的权益。

Pfeile

本南箭，只是没有在尖上涂毒。

(Thomas Kern/swissinfo.ch)

尽管他们的行为有相似之处，但Tomas Wüthrich依然否认自己会成为新一代的布鲁诺曼瑟。“我没有逃离我的社会，我也不想像曼瑟一样再回到雨林中。我的家庭和我的生活是在瑞士的，”他强调说。

Wüterich对布鲁诺曼瑟基金会的工作大加赞扬，特别是绘制地图项目(英)外部链接，并对曼瑟在电影中被错误地刻画表示遗憾。在以这位环保主义者为题材的新电影(英)外部链接中，曼瑟站在了路障前，而事实并非如此。2019年9月26日，该影片将在苏黎世电影节(ZFF)举行首映。

“曼瑟的功绩在于，他让本南族不同的部落联合了起来，组织了一场共同的抗议。但他有意识地退到了幕后，”Wüthrich说。

外部内容

trailer del film su bruno manser

失去的伊甸园

对Wüthrich来说，本南人不仅仅保存在记忆里。他精选出在原始森林和村子里拍摄的照片，出版了《被毁的伊甸园》(德)外部链接一书。其同名摄影展于9月初在伯尔尼的Kornhausforum(德)外部链接举办。

“Peng Megut成为了我的一个朋友，”Wüthrich说，“他请求我，向全世界讲述本南人的生活。我也想这么做，但并不想传递一个雨林中生活的浪漫画面。我还想展现一下现代化的影响。”

这位摄影师并不耽于幻想。雨林和那种与大自然紧密相连的生活面临着重重压力，但他的照片并不会改变世界。“然而我想向人们展示，所有的东西都是相连的：我们对棕榈油的消耗对本南人会产生后果，砍伐森林对气候也会产生影响。” 

和婆罗洲古老的游猎民族一样，Tomas Wüthrich也改变了。经历过雨林生活之后，他对未来的恐惧减少了，他说：“如今我过的更平和。我分享我所拥有的东西。我向陌生人敞开我家大门，并接纳了一位难民申请者。”

本南

本南人是马来西亚最大的州-砂拉越州的24个原住民族之一，他们住在婆罗洲岛上。上世纪中叶他们还过着游猎、半游猎的生活，在原始森林中靠狩猎采集为生。

如今这约10’000名本南人中的大多数已过上了定居生活。这些土著人种上了稻米和其他经济作物，虽然他们还和以前一样，从森林中获得大部分所需的东西。

伐木毁林只为了开辟新的油棕榈种植园，这对本南人的生活方式构成了最大威胁。还造成了饮用水污染和土壤侵蚀。布鲁诺曼瑟基金会(BMF，英)外部链接表示，只有不到10%的原始森林尚还完好。

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(翻译：宋婷), 瑞士资讯swissinfo.ch

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