此内容发布于2019年5月7日 下午2:20

(Alessandro Di Meo/Keystone)

每年的5月6日，都有瑞士青年男子宣誓效忠教皇。近几年来，教皇卫队的人数逐年递减。那么，教皇卫队的前途到底怎样呢？

1527年5月6日，被誉为“万城之城”的罗马惨遭洗劫。此后，每年的这一天，教皇卫队的新兵都要在罗马举行宣誓仪式。今年，有23名新兵参加了宣誓。500多年以来，瑞士雇佣军一直担任教皇本笃的卫队。教皇卫队成立于1506年(多语)。外部链接

但是，500多年来，无论是梵蒂冈，还是瑞士都发生了翻天覆地的变化。现在，小编就简单地向读者介绍一下教皇卫队的角色以及相关的讨论。

1. 教皇卫队到底做什么？

信息框结尾

教皇卫队在梵蒂冈的正式接待和官方访问等仪式中扮演着重要角色，并因此声名远扬。每逢重要仪式，卫兵们必身着色彩绚丽的制服，手持长戟，给人们留下难以忘怀的印象。其实，他们的制服并不过时，比如头盔就是使用3D打印技术制造出来的。

但是，近几十年来，教皇卫队在完成具体任务时，越来越多地与梵蒂冈警察和意大利安保人员进行合作。在这种情况下，他们有时也手持手枪和胡椒喷雾剂。



卫兵也陪同教皇去国外访问。在一次讲演(德)外部链接中，教皇指出，对于不计其数的被梵蒂冈拒之门外的上访者来说，卫兵可以在一定程度上给予他们精神慰藉。教皇号召卫兵在履行任务时，采取“兄弟般的姿态”，使用“慰藉的话语”。



2. 谁可以保卫教皇？ 信息框结尾

罗马教廷规定了(英)外部链接卫兵必须具备的前提条件，极大限制了瑞士兵源。教廷不要女兵。

(Kai Reusser / swissinfo.ch)

卫兵必须学徒毕业或者高中毕业，信仰天主教，并在瑞士新兵学校毕业，品行端正。在瑞士的新兵学校中，年轻人学到了重要的基础知识，比如纪律、军事和友情。

另外，卫兵必须愿意在教皇卫队中至少服役26个月。



3. 教皇卫队为何面临缺乏新兵的困境？

信息框结尾

找到愿意在教皇卫队中服役多年、符合条件的瑞士小伙儿并非易事。近三年来，招募新兵越来越难。

原因之一是，瑞士的经济形势相对较好。原因之二是，招兵正赶上出生人口较少的年份(德)外部链接，基民党政治家、前联邦委员、教皇卫队基金会主席Ruth Metzler-Arnold在接受瑞士广电公司的采访时指出。该基金会对卫兵提供经济支持。

除了提供食宿外，卫兵每月还有1500欧元的工资。这在意大利可能算是高薪，但是跟瑞士的工资水平比，就低了一些。



4. 梵蒂冈及其在瑞士的支持者如何吸引新兵？

信息框结尾

上文提到的基金会(多语)外部链接承担卫兵子女的学费。他们还帮助卫兵退役后重新融入瑞士或意大利的就业市场。此外，基金会将在未来为卫兵承担自愿养老保险金的一半。

“三年前，教皇采取了一项重要措施，凡是在卫队服役5年者，无论军衔如何，均准许结婚，” Ruth Metzler-Arnold说。从前，只有军官和服役期长于5年的卫兵才可以结婚。

有结婚意愿的卫兵必须年满25岁，并在婚后再服役3年。

最晚到2024年，教皇卫队将搬进新的军营。目前，有关各方正在筹集资金。在新的军营里，卫兵将住进单间(德)外部链接。

从2018年开始，教皇卫队开始YouTube外部链接在上吸引新兵。



Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram