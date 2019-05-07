此内容发布于2019年5月7日 下午2:20

(Alessandro Di Meo/Keystone)

每年的5月6日，都有瑞士青年男子宣誓效忠教宗。近幾年來，教宗衛隊的人數逐年遞減。那麼，教宗衛隊的前途到底怎樣呢？



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1527年5月6日，被譽為“萬城之城”的羅馬慘遭洗劫。此後，每年的這一天，教宗衛隊的新兵都要在羅馬舉行宣誓儀式。今年，有23名新兵參加了宣誓。 500多年以來，瑞士僱傭軍一直擔任教宗本篤的衛隊。教宗衛隊成立於1506年(多語)外部链接。



但是，500多年來，無論是梵蒂岡，還是瑞士都發生了翻天覆地的變化。現在，筆者就簡單地向讀者介紹一下教皇衛隊的角色以及相關的討論。

1. 教皇衛隊到底做什麼？

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教皇衛隊在梵蒂岡的正式接待和官方訪問等儀式中扮演著重要角色，並因此聲名遠揚。每逢重要儀式，衛兵們必身著色彩絢麗的製服，手持長戟，給人們留下難以忘懷的印象。其實，他們的制服並不過時，比如頭盔就是使用3D列印技術製造出來的。



但是，近幾十年來，教宗衛隊在完成具體任務時，越來越多與梵蒂岡警察和意大利安保人員進行合作。在這種情況下，他們有時也手持手槍和胡椒噴霧劑。



衛兵也陪同教皇去國外訪問。在一次講演(德)外部链接中，教宗指出，對於不計其數的被梵蒂岡拒之門外的上訪者來說，衛兵可以在一定程度上給予他們精神慰藉。教皇號召衛兵在履行任務時，採取“兄弟般的姿態”，使用“慰藉的話語”。

2. 誰可以保衛教宗？ 信息框结尾

羅馬教廷規定了(英)外部链接衛兵必須具備的前提條件，極大限制了瑞士兵源。教廷不要女兵。

(Kai Reusser / swissinfo.ch)

衛兵必須學徒畢業或者高中畢業，信仰天主教，並在瑞士新兵學校畢業，品行端正。在瑞士的新兵學校中，年輕人學到了重要的基礎知識，比如紀律、軍事和友情。



另外，衛兵必須願意在教宗衛隊中至少服役26個月。

3. 教宗衛隊為何面臨缺乏新兵的困境？

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找到願意在教皇衛隊中服役多年、符合條件的瑞士小伙兒並非易事。近三年來，招募新兵越來越難。



原因之一是，瑞士的經濟形勢相對較好。原因之二是，招兵正趕上出生人口較少的年份(德)外部链接，基民黨政治家、前聯邦委員、教皇衛隊基金會主席Ruth Metzler-Arnold在接受瑞士廣電公司的採訪時指出。該基金會對衛兵提供經濟支持。



除了提供食宿外，衛兵每月還有1500歐元的工資。這在意大利可能算是高薪，但是跟瑞士的薪資水準比，就低了一些。

4. 梵蒂岡及其在瑞士的支持者如何吸引新兵？

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上文提到的基金會(多語)外部链接承擔衛兵子女的學費。他們還幫助衛兵退役後重新融入瑞士​​或意大利的就業市場。此外，基金會將在未來為衛兵承擔自願養老保險金的一半。



“三年前，教皇採取了一項重要措施，凡是在衛隊服役5年者，無論軍銜如何，均准許結婚，” Ruth Metzler-Arnold說。從前，只有軍官和服役期長於5年的衛兵才​​可以結婚。



有結婚意願的衛兵必須年滿25歲，並在婚後再服役3年。



最晚到2024年，教宗衛隊將搬進新的軍營。目前，有關各方正在籌集資金。在新的軍營裡，衛兵將住進單人房(德)外部链接。



從2018年開始，教宗衛隊開始YouTube外部链接在上吸引新兵。

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