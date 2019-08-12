8月11日，第12届沃韦酿酒师节最后一场演出结束后，观众举手向20年一度的嘉年华会道别。

(Keystone / Jean-christophe Bott)

酿酒师节(多语)外部链接，又称沃韦葡萄酒节-这一大型庆典每20年举办一次，它的第12届盛会于上周日(8月11日)谢幕。7月18日至8月11日期间，本届酿酒师节共举行了19场盛装表演，4场演出因为暴雨而取消。盛典期间共售门票35.5万张，接待了逾百万名观众，在公众中引起巨大反响。唯一的阴影：这是一场“赔本”的活动。

歌声、牛铃声、观众连绵的掌声和参演演员激动的眼泪。在阿尔卑斯民歌《Ranz des vaches》的旋律中，在演员、观众心潮的激荡中，本届沃韦酿酒师节落下帷幕。“我一整天都在落泪，”一位女演员说，“难以想象，在经历了一年的刻苦排演和三周的正式演出之后，一切就要结束了。”

经历风雨



本届酿酒师节的受欢迎程度高过以往任何一届：自从1797年诞生至今，这一庆典从未接待过如此之多的观众。25天的活动期间，超过百万的游客慕名前来小城沃韦感受节日气氛。



但是，预设的42万张演出门票中，共售出35.5万张。剩余的6.5万张未售门票将给组织方带来不小的财政亏空：1亿瑞郎的活动成本无法全部收回，这基本已成定局。

高温是影响活动售票率的主要因素。节日晚间演出上座率达到94%，远高于组织方预估；但专门为当天返回的观众安排的日间演出则售票欠佳，上座率仅为72.5%，大大低于主办方期待。

媒体关注

尽管预算回收不甚理想，但是本届酿酒师节在宣传方面还是获得了巨大成功。不仅慕名而来的游客不计其数，前来报道的媒体记者和摄影师也人数过千，当中一半是外媒记者，其中不乏《纽约时报》、美国有线电视新闻网(CNN)、《卫报》、法国电视1台等具有影响力的国际媒体。英国广播公司电视台(BBC)更是为本次沃韦酿酒师节制作了半个小时的专门节目，其主持人乔装打扮混在参演者队伍中。

同往届活动相比，今年酿酒师节还见证了一些新现象：70%的观众乘坐公共交通(火车、公交车、游船)前来沃韦参加活动；另外，和20年前的上一届庆典相比，本次活动制造的垃圾总量减少了36%。这些都是令主办方心怀欣慰的无价成果。

(1) Vidéo de la fête des vignerons

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