在歐洲，許多教徒會在聖誕夜去教堂。 (Keystone)

瑞士就算在最小的村莊至少都有一座教堂。信仰，曾是瑞士社會聚集人們的中心。教會在歐洲的歷史上也曾有政府行政的功能，教堂的登記本裡記錄著哪戶人家何時生了孩子，這個孩子何時受洗成了教徒。教會也記錄了人民的生老病死、遷移與婚嫁種種生命大事，在古時教會的功能強大，深入人們生活方方面面。



現代社會儘管宗教約束人民的力量減少了，虔誠上教堂的教徒也少了，而瑞士的教堂在風景視覺上仍是不可少的建築，噹噹的鐘聲著實是在地生活的一部份。那份敲擊的力道傳送在空中，百年又百年的迴盪著。



在今日瑞士小學裡，每週仍有一次的宗教課，現代人對基督宗教並不陌生，而是成了文化的一部份。尤其聖誕節的腳步近了，清冷的空氣中充滿了各樣食品的香氣，這個宗教節日早已超越宗教本身，是文化，抑是商業的圖騰。



而宗教或是信仰，曾經在您的生命裡有過重要的意義嗎？天主教教友歐陽女士與基督教教友謝女士，這兩位來自台灣已經受洗多年的虔誠教友，敞開心房，接受瑞士資訊swissinfo.ch訪問，與讀者分享在海外的生活裡，基督宗教在生活裡的意義。



瑞士資訊swissinfo.ch：您在瑞士的家人也支持您在信仰上的追求嗎？他們是否也信教？

歐陽女士：我從小就在父母的帶領下受洗成為天主教徒，一家都很虔誠。而我的瑞士前夫是無神論者，前夫一家都不上教堂了。但我堅持孩子從小領洗，他們現在仍有信仰，也接受我的生活作息，聖誕節、復活節等大節日仍會和我去教堂。信仰是很自然的生活習慣。



謝女士：在台灣我從小就接觸過教會，直到30出頭才受洗。瑞士曾是基督教立國的國家，沒人會反對排斥，但他們多半漠視信仰，新生代不被教導聖經，除非個人自己追求。而我受洗信主之後，深深感受到有聖靈在帶領著我。



瑞士資訊swissinfo.ch：在所有宗教活動中，什麼樣的活動最能觸動您的心靈?

謝女士：觸動心靈，這關乎個人是否「心靈誠實敬拜」，是不在乎宗教儀式性的活動。而是因爲神是無所不在的，無所不知的，祂只親近「心靈誠實地尋求祂」 的人。在日常生活中時時刻刻思念祂的話語與祂對話，就有靈裡的感動。



歐陽女士：「避靜」是最能觸動我心靈的活動，一般是到修道院裡待一段日子，專注於自己。這樣的活動，初期可有神職人員帶領，在安靜的空間中，留下一個時間，讓自己跟天主溝通，去反省自己，把自己做得更好。每個人都會做錯事情，生活中有無數的小細節都有可能。有時一個小小的念頭，就導致錯誤的行動。所以一個人常存善念，就不會被恐懼所左右。避靜，給你一個機會面對自己，在沒有打擾的狀況下，整理、反省、學習、計畫。沒有機會去避靜的人，在禱告時反省自己也是很好的。



瑞士資訊swissinfo.ch：在您的生命中，是否遇過重大的困難? 當時幫助您度過難關的，是信仰的力量嗎?

歐陽女士：生活裡的困難不曾少過。我一般去彌撒前會先禱告，期待在彌撒時聽到神的指引。我就像一部車，走了一個星期車子沒有油了，彌撒時得到新的力量。也比方，我無法接受女兒的男友，我請神給我指引，祂告訴我：愛一個人，喜歡一個人很簡單，但是愛自己的敵人，則是人生最大的考驗。



謝女士：我是單親媽媽，在我人生最孤獨低潮時，我意識到自己的能力有限，想為我兒子找依靠、找幫助、找一個能引領我兒子行在正直、良善、平安、幸福的道路上的力量。我想到神，想在各宗教裡找，到底是哪個？我真的仰望天際，發出呼求。而後耶穌基督回應了我，領導著我。



凡受洗歸信耶穌基督的都會有聖靈内住，這是真實的，也是聖經裡所應許的。在成為的基督的門徒後，神的靈就會開始對你的生命做工，祂會帶你渴慕神，認識神，讀經禱告。同時你也會對罪惡的事非常敏感，你所要做的就是順服聖靈，不做讓聖靈擔憂的事。



通讯报道 宗教改革500年 2017年，整个基督新教世界都在纪念宗教改革500周年。

瑞士資訊swissinfo.ch：您覺得需要信仰的支持是因為人在海外？或是到了一定的年紀了？或者是其他的原因？

謝女士：在人歷經絕境時，彷彿到了人生的盡頭時，就會想找神。與年齡、地點無關，而在你感到脆弱了、軟弱了，體認到自己能力有限了，不行了，我們才會想找神，或是認同神。而我們都以爲神在宗教裡，但其實不是，祂超乎宗教，因爲經上說 : 「這道離你不遠，在你口中，在你心裡。」祂要住在你的心裡，祂能給你平安和豐盛的生命。



歐陽女士：我從小就有信仰，也曾經在中東待過10多年，在那裡我見過地主國對其他宗教的限制與處罰，而菲律賓教友們冒著危險夾帶聖經入中東，一起秘密聚會，我被這樣的團體深深感動著。信仰是可以讓人不顧危險，一心追求的信念。



瑞士資訊swissinfo.ch：您覺得在瑞士的宗教團體和在國內有什麼不同？

歐陽女士：天主教徒在台灣儀式比較多，在瑞士則簡化了，在瑞士華人教友也不容易組織。團體裡中國人居多，由於中國沒有宗教自由，很多教友在瑞士開始接觸天主教，正在認識信仰的初級階段。也因為華人教友們住得很分散，有時團體聚會的地點太遠，有的人必須考量經濟，團體活動不容易組織。我認為與神對話不是語言的問題，是否說中文並不是重點，也因中文聚會的社交性質較高，我於是參加了當地德語的教會。



謝女士：國内的教會教友關係比較好、比較親近，這和文化及語言有關係。在文化上，在瑞士人際關係較為疏離。而台灣的教友間關係比較親近，大家積極參加小組，這也是聖經上所要求的活動。



瑞士資訊swissinfo.ch：可以請您給正在追求信仰的瑞士華人朋友一些建議嗎?

謝女士：教會是人建造的，其實不如大家想像完美，每個人的背景不同，但都在自己追求信仰的路上，每一天都在訓練自己接受與自己不同的人。教會就像醫院一樣，進教會祈求被神醫治、造就、成全、更新，在耶穌基督裡做個新造的人。

而嚴格的說，基督教不是形式上的宗教，不能侷限在宗教儀式規條裡。真神在聖經裡，等著人們去了解祂、信靠祂、愛戴祂，把祂放在你的心裡面。祂像我們的父親一樣威嚴但又慈愛，希望祂的孩子們時時尋求祂，依靠祂。



歐陽女士：我希望大家給天主一個機會，而不是受到災難或痛苦時才尋求宗教的依靠。我很幸運從小就接受了宗教的教育與薰陶，因此在人生遇到困難時，就祈禱、讀經，在信仰中找出面對困難的善念。把信仰的宗旨活出來，其實就是一個字「愛」而已。而我們人生在世卻活得那麼得不明確，不確定，很自私。



我建議想追求信仰的朋友，在沒有困難的時候就認識祂，選擇一個能指引人往好的方向的宗教。我相信佛教也能帶來好的影響，不只是基督宗教。



結語：瑞士的生活裡也充滿了各式的挑戰與失敗，人在面對超過自己能力範圍的事，可能伴隨恐懼、怯懦、不安等情緒，也意識到自己並不堅強，進而尋求心靈的安慰與支持。有宗教信仰的人多半相信，我們來到世界上是有一個功課要完成的，這個功課是真神給予的，克服自己即是追尋信仰的意義，也因此與神對話，是非常個人的，與聚眾的偶像崇拜並不相同。



有一個正向的宗教引領著人，心中彷彿埋著一顆小種子，善念因此發芽。在困惑迷失之時，似一片大地，土壤肥沃而安穩，緊緊繫著心靈。人得以心定，有所信心，不致虛妄迷散。

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