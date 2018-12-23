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瑞士華人基督教信仰 在基督中尋找宗教與心靈的對話

教堂

在歐洲，許多教徒會在聖誕夜去教堂。

(Keystone)

瑞士就算在最小的村莊至少都有一座教堂。信仰，曾是瑞士社會聚集人們的中心。教會在歐洲的歷史上也曾有政府行政的功能，教堂的登記本裡記錄著哪戶人家何時生了孩子，這個孩子何時受洗成了教徒。教會也記錄了人民的生老病死、遷移與婚嫁種種生命大事，在古時教會的功能強大，深入人們生活方方面面。

現代社會儘管宗教約束人民的力量減少了，虔誠上教堂的教徒也少了，而瑞士的教堂在風景視覺上仍是不可少的建築，噹噹的鐘聲著實是在地生活的一部份。那份敲擊的力道傳送在空中，百年又百年的迴盪著。

在今日瑞士小學裡，每週仍有一次的宗教課，現代人對基督宗教並不陌生，而是成了文化的一部份。尤其聖誕節的腳步近了，清冷的空氣中充滿了各樣食品的香氣，這個宗教節日早已超越宗教本身，是文化，抑是商業的圖騰。

而宗教或是信仰，曾經在您的生命裡有過重要的意義嗎？天主教教友歐陽女士與基督教教友謝女士，這兩位來自台灣已經受洗多年的虔誠教友，敞開心房，接受瑞士資訊swissinfo.ch訪問，與讀者分享在海外的生活裡，基督宗教在生活裡的意義。

精典特刊

宗教改革500周年 - 鲜为人知的历史与故事

2017年标志着宗教改革发端500周年。正是在1517年10月31日，马丁·路德发表了他的《九十五条论纲》，开始了这场在信仰与政治上带来巨变的运动。这些纪念活动在瑞士尤有共鸣，因为作为新教圣地的瑞士，曾出过改教家加尔文与慈运理。

瑞士資訊swissinfo.ch您在瑞士的家人也支持您在信仰上的追求嗎他們是否也信教

歐陽女士我從小就在父母的帶領下受洗成為天主教徒，一家都很虔誠。而我的瑞士前夫是無神論者，前夫一家都不上教堂了。但我堅持孩子從小領洗，他們現在仍有信仰，也接受我的生活作息，聖誕節、復活節等大節日仍會和我去教堂。信仰是很自然的生活習慣。

謝女士：在台灣我從小就接觸過教會，直到30出頭才受洗。瑞士曾是基督教立國的國家，沒人會反對排斥，但他們多半漠視信仰，新生代不被教導聖經，除非個人自己追求。而我受洗信主之後，深深感受到有聖靈在帶領著我。

瑞士資訊swissinfo.ch在所有宗教活動中，什麼樣的活動最能觸動您的心靈?

謝女士觸動心靈，這關乎個人是否「心靈誠實敬拜」，是不在乎宗教儀式性的活動。而是因爲神是無所不在的，無所不知的，祂只親近「心靈誠實地尋求祂」 的人。在日常生活中時時刻刻思念祂的話語與祂對話，就有靈裡的感動。

歐陽女士「避靜」是最能觸動我心靈的活動，一般是到修道院裡待一段日子，專注於自己。這樣的活動，初期可有神職人員帶領，在安靜的空間中，留下一個時間，讓自己跟天主溝通，去反省自己，把自己做得更好。每個人都會做錯事情，生活中有無數的小細節都有可能。有時一個小小的念頭，就導致錯誤的行動。所以一個人常存善念，就不會被恐懼所左右。避靜，給你一個機會面對自己，在沒有打擾的狀況下，整理、反省、學習、計畫。沒有機會去避靜的人，在禱告時反省自己也是很好的。

瑞士資訊swissinfo.ch在您的生命中，是否遇過重大的困難? 當時幫助您度過難關的，是信仰的力量嗎?

歐陽女士生活裡的困難不曾少過。我一般去彌撒前會先禱告，期待在彌撒時聽到神的指引。我就像一部車，走了一個星期車子沒有油了，彌撒時得到新的力量。也比方，我無法接受女兒的男友，我請神給我指引，祂告訴我：愛一個人，喜歡一個人很簡單，但是愛自己的敵人，則是人生最大的考驗。

謝女士我是單親媽媽，在我人生最孤獨低潮時，我意識到自己的能力有限，想為我兒子找依靠、找幫助、找一個能引領我兒子行在正直、良善、平安、幸福的道路上的力量。我想到神，想在各宗教裡找，到底是哪個？我真的仰望天際，發出呼求。而後耶穌基督回應了我，領導著我。

凡受洗歸信耶穌基督的都會有聖靈内住，這是真實的，也是聖經裡所應許的。在成為的基督的門徒後，神的靈就會開始對你的生命做工，祂會帶你渴慕神，認識神，讀經禱告。同時你也會對罪惡的事非常敏感，你所要做的就是順服聖靈，不做讓聖靈擔憂的事。

通讯报道

宗教改革500年

2017年，整个基督新教世界都在纪念宗教改革500周年。

瑞士資訊swissinfo.ch您覺得需要信仰的支持是因為人在海外或是到了一定的年紀了或者是其他的原因

謝女士在人歷經絕境時，彷彿到了人生的盡頭時，就會想找神。與年齡、地點無關，而在你感到脆弱了、軟弱了，體認到自己能力有限了，不行了，我們才會想找神，或是認同神。而我們都以爲神在宗教裡，但其實不是，祂超乎宗教，因爲經上說 : 「這道離你不遠，在你口中，在你心裡。」祂要住在你的心裡，祂能給你平安和豐盛的生命。

歐陽女士我從小就有信仰，也曾經在中東待過10多年，在那裡我見過地主國對其他宗教的限制與處罰，而菲律賓教友們冒著危險夾帶聖經入中東，一起秘密聚會，我被這樣的團體深深感動著。信仰是可以讓人不顧危險，一心追求的信念。

瑞士資訊swissinfo.ch您覺得在瑞士的宗教團體和在國內有什麼不同

歐陽女士天主教徒在台灣儀式比較多，在瑞士則簡化了，在瑞士華人教友也不容易組織。團體裡中國人居多，由於中國沒有宗教自由，很多教友在瑞士開始接觸天主教，正在認識信仰的初級階段。也因為華人教友們住得很分散，有時團體聚會的地點太遠，有的人必須考量經濟，團體活動不容易組織。我認為與神對話不是語言的問題，是否說中文並不是重點，也因中文聚會的社交性質較高，我於是參加了當地德語的教會。

謝女士國内的教會教友關係比較好、比較親近，這和文化及語言有關係。在文化上，在瑞士人際關係較為疏離。而台灣的教友間關係比較親近，大家積極參加小組，這也是聖經上所要求的活動。

瑞士資訊swissinfo.ch可以請您給正在追求信仰的瑞士華人朋友一些建議嗎?

謝女士教會是人建造的，其實不如大家想像完美，每個人的背景不同，但都在自己追求信仰的路上，每一天都在訓練自己接受與自己不同的人。教會就像醫院一樣，進教會祈求被神醫治、造就、成全、更新，在耶穌基督裡做個新造的人。

而嚴格的說，基督教不是形式上的宗教，不能侷限在宗教儀式規條裡。真神在聖經裡，等著人們去了解祂、信靠祂、愛戴祂，把祂放在你的心裡面。祂像我們的父親一樣威嚴但又慈愛，希望祂的孩子們時時尋求祂，依靠祂。

歐陽女士我希望大家給天主一個機會，而不是受到災難或痛苦時才尋求宗教的依靠。我很幸運從小就接受了宗教的教育與薰陶，因此在人生遇到困難時，就祈禱、讀經，在信仰中找出面對困難的善念。把信仰的宗旨活出來，其實就是一個字「愛」而已。而我們人生在世卻活得那麼得不明確，不確定，很自私。

我建議想追求信仰的朋友，在沒有困難的時候就認識祂，選擇一個能指引人往好的方向的宗教。我相信佛教也能帶來好的影響，不只是基督宗教。

結語：瑞士的生活裡也充滿了各式的挑戰與失敗，人在面對超過自己能力範圍的事，可能伴隨恐懼、怯懦、不安等情緒，也意識到自己並不堅強，進而尋求心靈的安慰與支持。有宗教信仰的人多半相信，我們來到世界上是有一個功課要完成的，這個功課是真神給予的，克服自己即是追尋信仰的意義，也因此與神對話，是非常個人的，與聚眾的偶像崇拜並不相同。

有一個正向的宗教引領著人，心中彷彿埋著一顆小種子，善念因此發芽。在困惑迷失之時，似一片大地，土壤肥沃而安穩，緊緊繫著心靈。人得以心定，有所信心，不致虛妄迷散。

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