瑞士"中国火锅"非中国火锅

此内容发布于2011年12月26日 上午11:00 最后更新 - 2011年12月26日 -11:00

瑞士的中国火锅与中国的火锅有着异曲同工之妙

在瑞士的佳肴中，除了知名的奶酪铁板烧(Raclett)、土豆饼(Rösti)、奶酪火锅之外，还有一道家喻户晓，深受欢迎的美肴“中国火锅”，尤其是在寒冷的季节，每逢节日之际这道菜都是瑞士人餐桌上的首选。

然而所谓“中国火锅”，其实与真正的中国火锅有着较大的区别。在瑞士人心目中“中国火锅”只是叫中国火锅，很多人并没有将其与中国联系在一起。

近几年瑞士人在圣诞节吃中国火锅(Fondue Chinois)成为一种时尚。很多家庭主妇都会提前预备好吃火锅所需要的食材，准备在圣诞夜或者圣诞节当天与家人围坐桌前，吃一顿热热乎乎的圣诞大餐。

瑞士人的中国火锅

瑞士的中国火锅，形式上和真正的中国火锅类似。火锅的用具是一个酒精炉，上面配一个平底金属小锅，如果吃“中国火锅”就放入加上肉汤底料的热水，如果吃奶酪火锅就放入溶解的奶酪，这一套火锅用具能够一举双得，解决了吃两种火锅的问题。火锅餐具中还配上几个长把细叉，这样可以插上肉或者面包(奶酪火锅)，放在火锅里等着肉变熟(瑞士人并不是涮肉，而是煮肉)。

瑞士中国火锅主要使用猪肉、牛肉、火鸡肉，有时候还加上马肉，肉也是切成薄片，只不过比中国的火锅肉片要大，因为是机器切成，一般都成长形的卷状。中国火锅的佐餐根据各家习惯不同，有着不同的选择，有的人家会配上俄罗斯沙拉(土豆胡萝卜丁和豌豆混合，用蛋白酱拌制)，有的人家则用米饭或者土豆条配餐。

与中国的火锅最大区别为所用的调料，与韭菜花，芝麻酱、酱油、醋混合汁浓味重的火锅调料不同，瑞士人用各种味道的蛋白酱作为火锅调料，其中包括芥末味的、蒜味的、甜酸的等等，往往一餐火锅要配上好几种不同味道的调料。

圣诞节期间，要问瑞士人举家团聚的日子吃什么，十之八九都会回答说吃中国火锅，至于为什么他们也说不出来。卡特林家里今年就吃中国火锅，她说：“这几年我们的圣诞晚餐都是吃中国火锅，我不知道这个传统是从哪里来的。可能是因为中国火锅准备起来比较简单，不必大烧大烤。而且大家可以围坐桌旁自己动手，一顿饭可以吃很长时间。”

不光是过节，在冬季瑞士人也会在平常的日子吃上一顿中国火锅，比如在外面下雪的天气，家里点起酒精炉，围在热气腾腾的火锅边不无热络温暖。

渊源

既然中国火锅并非中国的火锅，那么这个名字又是从哪里来的呢？瑞士连锁超市Coop的报纸上揭开了这一秘密。

这要追踪到800多年以前，据说当年成吉思汗在一场对敌战争之前，感觉很饿，但是炊事班还未来到阵地，因此他让士兵们将羚羊肉切成小块，在头盔中放上水，加上佐料，放在火上煮开，用树枝叉着羚羊肉一块一块在水里煮着吃。

这就是在瑞士中国火锅的来历，然而今天在蒙古菜系中已经没有了这一道菜肴，“要么这只是一个传说，要么就是与成吉思汗一起被埋葬了。”Coop报纸上这样写道。

瑞士中国人如何看待中国火锅

而生活在瑞士的中国人又是怎样看待瑞士的中国火锅？老赵夫妇已经在瑞士生活了20多年，他们的女儿嫁给了瑞士人，有时候女儿会请父母到家里吃火锅。对于老赵来说，瑞士中国火锅与中国的火锅味道迥然不同。

老赵说：“中国讲究入味，但瑞士人的火锅调料实在是无法入味，因此吃起来就没什么味道。”而瑞士人却讲究的是原汁原味。

大张和妻子也在瑞士生活了将近20年，孩子就是在瑞士出生的，他说起瑞士中国火锅来，更加直白一些，“瑞士人的肉吃起来像抹布，”他不无调侃地说。

而嫁给瑞士人的白女士和王女士则有不同的看法。小白说：“我们在家里倒是不怎么吃火锅，但是出去和瑞士朋友聚会的时候，却会吃中国火锅。我觉得尽管味道不同，但无论是瑞士中国火锅还是中国的火锅，所营造的氛围是一样的。”

小王则对于瑞士中国火锅称赞有加，“我觉得瑞士的肉质量比较好，有时候我会自己调制中国火锅调料，但是他们的蛋白酱调料我也能接受。”

吃火锅也是中国人喜爱的事，在瑞士买到中国的食品不容易，但大一点的城市里一般会有亚洲商店，大多由越南、柬埔寨华人经营，近几年这些店中的中国食品在逐渐增多，生抽、老抽、麻酱等佐料也能找到，甚至能买到火锅底料。

于是生活在瑞士的中国人一般就会东西结合，一顿瑞士中国火锅加上自己调制的调料，除了肉之外，再加上海鲜，就能做出一锅“珠联璧合”的上好火锅了。

火锅在世界 火锅在中国非常普遍。 瑞士中国火锅主要是以肉为主，也会配些绿色的沙拉叶，主要调料是各种味道的蛋白酱。 在韩国、越南和日本，火锅也非常流行。 日本以Shabu-Shaba为闻名，是将牛肉、蔬菜、豆腐、蘑菇在高汤中涮熟，配上各种调料食用。 信息框结尾

瑞士资讯swissinfo.ch

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