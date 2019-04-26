自各国的动漫迷们齐聚日内瓦湖畔，利用服饰、道具以及化妆扮演着漫画世界中或耳熟能详、或岌岌无名的卡通角色。 (Keystone)

瑞士规模最大的流行文化、电子游戏及漫画界盛事之一-“聚漫画”(Polymanga，多语)外部链接，日前在瑞士莱芒湖畔小镇蒙特勒举办了第15届动漫展。



除了体验现场演唱会、动漫放映、电子游戏竞技和让东方人嗨到爆、却在欧洲寡闻少见的卡拉OK，动漫届与cos迷弟迷妹们还在“聚漫画”漫展各显其能，尽情彰显自身创造力。放眼cosplay环节，来自各国的动漫迷们利用服饰、道具以及化妆扮演着与流行文化-尤其是漫画世界中或耳熟能详、或岌岌无名的卡通角色。



在众多鬼马搞怪小精灵中，最抢眼的当属动漫界经典IP和霸屏表情包的神奇宝贝-皮卡丘：







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由商家兜售的日本漫画书与动画片随处可见。自上个世纪50年代以来，动漫已日渐成为日本出版业不可或缺的组成部分，且在全世界范围内越来越风靡。



这两位动漫迷所扮演的角色，俨然出自中国京剧：





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电子游戏竞技吸引了各方高手，其中就包括这位由瑞士旅游俱乐部(Touring Club of Switzerland，德)外部链接提供赞助的参赛者：





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瑞士最大的流行文化盛典“巴塞尔幻想”-瑞士动漫展(Fantasy Basel-Swiss Comic Con，多语)外部链接，也即将于5月3日至5日举行。

Keystone-SDA/ts

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