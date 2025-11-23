G20峰会宣言重点：关键矿产、贫富不均、气候变迁

（法新社约翰尼斯堡22日电） 20国集团（G20）领袖今天在南非举行的高峰会中通过一份宣言，聚焦攸关关键矿产取得、对抗贫富不均以及因应气候变迁的相关措施。

轮值主席国南非以「团结、平等、永续」作为本届G20峰会主题。G20包含19个国家和欧洲联盟（European Union）、非洲联盟（African Union）两个区域组织，占全球国内生产毛额（GDP）85%。

以下为首度在非洲大陆举行，而且美国缺席的这场G20峰会宣言的重点：

●关键矿产

领袖们表示，将致力保护关键矿产的全球价值链，避免因地缘政治紧张、违反世界贸易组织（WTO）规则的单边贸易措施、疫情或天灾等因素而「中断」。

许多国家正加紧推动相关工作，确保获取这些在非洲极为丰富、对绿色能源转型不可或缺、广泛应用于手机、太阳能板和电动车等电子产品的关键矿产。

中国在关键矿产供应链中居主导地位，这已成为全球已开发民主国家日益关切的议题。

宣言也支持「加强关键矿产探勘，尤其是在开发中国家」，并强调这些资源应成为促进发展和提升价值的驱动力，「而非仅仅是原料出口」。

●公正与持久和平

针对持续中的全球重大冲突，宣言呼吁在联合国宪章基础上，在乌克兰、苏丹、刚果民主共和国以及巴勒斯坦被占领土（Occupied Palestinian Territory）实现「公正、全面且持久的和平」。

尽管30页宣言中仅一次提及乌克兰，与会西方领袖会外仍在场边积极因应美国总统川普推动、以有利于俄罗斯的条件结束乌克兰战争的单方面方案。

●贫富不均

南非将对抗贫富不均列为G20重点之一，总统拉玛佛沙（Cyril Ramaphosa）指示专家研拟报告，并支持成立国际小组因应贫富差距。

宣言要求放款机构（含民营部门）提升透明度，支持检讨国际货币基金（IMF），并且致力建立全球最低税负制。

不过，在超级富豪课税的议题上，今年宣言较去年里约热内卢G20宣言提及确保「全球亿万富豪被有效课税」的措辞相对保守。

●气候

在联合国气候变化纲要公约第30次缔约方会议（COP30）在巴西落幕同日，峰会宣言认同「汇整所有来源…迅速且大规模地」提升全球气候资金规模的必要性，「由数十亿美元扩增至数兆美元」。

宣言强调能源取得的不平等，特别是在非洲，并且呼吁增加多元化投资同时降低风险，以支持永续能源转型。

不过，宣言文本没有提及逐步淘汰化石燃料。