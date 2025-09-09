The Swiss voice in the world since 1935

Google将遵守韩国政府要求　模糊处理地图敏感卫星影像

（法新社首尔9日电） 美国科技巨擘谷歌公司（Google）今天表示，将遵照韩国政府的要求，对地图服务中的敏感卫星影像进行模糊处理。此举将为Google在当地与本土导航平台竞争铺平道路。

跟俄罗斯与中国一样，韩国是全球少数几个Google地图（Google Maps）无法全面运作的地方之一，这是因为韩国法律要求公司将核心地理空间数据储存在境内，而Google长久以来一直拒绝配合。

因此，像Naver与Kakao等国内科技公司垄断了地图服务市场，导致不熟悉这些平台的国外访客在导航上面临困难。

Google今天首度证实将遵守首尔当局的要求。

Google副总裁特纳（Cris Turner）向媒体表示：「我们已经和政府确认承诺，会依照要求对卫星影像进行模糊处理，并将在适当情况下，考虑从经批准的韩国第3方获取影像。」

这项宣布意味着一场长达近20年的争议即将落幕。在这场争议中，Google一直主张获取详细的韩国地图，以提供完整的步行与驾车路线导航，但首尔方面始终以国家安全为由，拒绝出口相关数据。

特纳又说，Google将「投入大量时间与资源」，从地图中移除安全设施的座标。

