Hello Kitty设计师执掌逾40年后将交棒

（法新社东京13日电） 日本三丽鸥公司旗下人气角色Hello Kitty不仅是日本可爱文化的象徵之一，更是全球知名品牌争相合作的对象，设计师山口裕子执掌其创作46年后，将交棒给新一代设计师。

山口裕子自1980年起担任Hello Kitty第3代设计师，推动并见证她成为日本「可爱文化」软实力的代表人物。尽管Hello Kitty具有猫的外型，根据官方设定，她其实是来自伦敦的小女孩。

三丽鸥（Sanrio）日前在网站宣布，山口裕子将把Hello Kitty设计师的职务交棒给下一代，新任设计师??（读音为Aya）将于今年内开始接手。

山口裕子在公开场合经常身穿Hello Kitty风格的洋装，并将头发盘成包包头，艳丽扮相令人印象深刻。

三丽鸥感谢山口裕子多年来的付出，并肯定她「倾听粉丝的心声，积极与日本及海外的艺术家跟设计师合作，让Hello Kitty成为大家喜爱的角色」。

Hello Kitty当初问世时只是零钱包上的插图，如今从手提包到电锅，她出现在数以万计商品上面，并与阿迪达斯（Adidas）、巴黎世家（Balenciaga）等顶级品牌联名合作。

这股热潮至今仍无退烧迹象，华纳兄弟影业公司（Warner Bros.）正在筹备Hello Kitty的电影，Hello Kitty主题乐园也预计明年在中国海南岛开幕。