此内容发布于2019年6月11日 上午9:30

南美国家委内瑞拉政治危机急遽恶化，动荡局势所造成的影响甚至波及到了瑞士。马杜罗政府和反对派在野势力在伯尔尼和日内瓦分设两家“驻瑞大使馆”，均“官宣”自己才是委内瑞拉官方代表机构。



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委内瑞拉驻瑞士首都伯尔尼大使馆外部链接，是现任总统尼古拉斯·马杜罗(Nicolás Maduro)政府统治下已长期存在的官方外交代表机构。



然而，在地处日内瓦市中心的一家委内瑞拉饭馆里，还“蜗居”另一家委内瑞拉驻瑞使馆。作为常住瑞士的马杜罗政府反对派的主要集会点，这里事实上业已成为自行宣布出任委内瑞拉临时总统的胡安·瓜伊多(Juan Guaidó)领导下、与驻伯尔尼使馆分庭抗礼的另一家委内瑞拉驻瑞大使馆。



两家驻瑞大使，各自宣称自己才是委内瑞拉正统合法的外交使节。



反对派领袖胡安·瓜伊多指责马杜罗在2018年5月委内瑞拉总统大选中非法当选，选举结果应视为无效，据此，他于今年1月在首都加拉加斯举行的一次集会上，宣布自己出任临时总统。然而，许多人将其讥讽为“赝品”，依然承认马杜罗掌权。



尽管截至目前，瓜伊多临时总统身份的正当性，已相继获得约50个西方国家的认可，但瑞士还尚未表态支持。



RTS/SRF/sb

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