Martha Stettler

《静物、茶几》,1908–1916年

布面油画,50 x 65 cm

Gockhausen私人收藏 Martha Stettler

《卢森堡花园玩耍的孩童》,1912年

布面油画,65 x 81 cm

私人收藏 Martha Stettler

《凡尔赛宫庭院》,1911年

布面油画,64 x 80 cm

私人收藏 Martha Stettler

《公园》,1910年

布面油画,81 x 116,3 cm

伯尔尼美术馆 Martha Stettler

《猫与静物》,绘于1907-1916年间

布面油画,65 x 80,5 cm

伯尔尼美术馆 Martha Stettler

《亲密无间》,1912年

布面油画,112 x 145 cm

Martha Stettler Estate, Steffisburg Alice Dannenberg和Martha Stettler在画院,1894年。

伯尔尼美术馆

An image gallery of the work by Martha Stettler.