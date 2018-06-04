An image gallery of the work by Martha Stettler.

此内容发布于2018年6月4日 下午5:03 最后更新 - 2018年6月4日 -17:03

作为19世纪末的女性艺术家，Martha Stettler可谓披荆斩棘闯出了一条事业之路。尽管她才华横溢，又拥有家人的全力支持，但是她必须不懈奋争才得以在艺术史上留名。目前，伯尔尼美术馆正在举办Martha Stettler作品回顾展。一起去重温艺术家的故事和才华。

1870年9月25日，Martha Stettler出生在伯尔尼的一个富足之家。父亲Eugen Stettler是伯尔尼博物馆的建筑师。就是他发现了女儿的艺术天赋并鼓励其发展潜能。

Martha Stettler于1886年进入伯尔尼艺术学院(Bern’s College of Art)学习；后于1893年去巴黎深造。定居巴黎后，她在法国画家Lucien Simon的影响下，进入印象派的世界。

1904年，她和搭档Alice Dannenberg一起创立了“大茅舍艺术学院“(Académie de la Grande Chaumière)，后成为院长。瑞士另一位大画家费迪南德·霍德勒(Ferdinand Hodler)对此曾不屑一顾说：“我们这里不需要女人！” 正是由于他的反对，瑞士画家和雕塑家协会(GSMBA)不接收女性会员。

尽管艺术圈里充斥着排斥女性的气氛，但Stettler成功地开办了学院，并以轻松愉悦的教学法赢得了学生的青睐。学院的校友录中星光熠熠，其中不乏大师，比如：阿尔贝托·贾科梅蒂(Alberto Giacometti)、Meret Oppenheim和Louise Bourgeois。

1920年，Martha Stettler成为第一位、也是唯一一位在第12届威尼斯双年展办展的女性艺术家。

本次伯尔尼回顾展将展至2018年7月29日。

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