Garik Israelian是天体物理学家，也是音乐家。Brian May是音乐家，也是天体物理学家。他们俩相遇之后，诞生了Starmus嘉年华(英)外部链接- 它不仅关乎精神，还震动灵魂和感官。只要6月24-29日来苏黎世参加活动，你就能明白此言之意。

1999年，Garik Israelian率领的国家专家团确认了200年前曾有人预见的一种可能：恒星在发生超新星爆发，并照亮整个星系后，会塌缩成一个个黑洞。作为提出此种说法第一人，他的理论得到霍金的关注。毫无疑问，Garik Israelian是一位先驱。作为已经发表250篇学术论著、同多位诺贝尔奖获奖者合作、学生遍布各地(远至澳大利亚)的天体物理学家，Garik Israelian竟然有一个居于星星之上的嗜好：音乐。



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Starmus的瑞士渊源 在加那利举办过三届和在挪威举办过一届之后，今年-在瑞士宇航员Claude Nicollier和欧米茄品牌(美国国家航空航天局宇航员半个世纪以来都在佩戴该品牌腕表)的提议下-Starmus来到了瑞士。 半个世纪前，Neil Armstrong和Buzz Aldrin将美国国旗插上了月球。在此举之前，他们则刚刚在月球铺设了收集太阳风颗粒的铝板。这一实验无法在地球上实现，而实验的设计团队便来自瑞士伯尔尼大学。

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他对音乐的爱始于在家乡埃里温度过的青少年时光，那时候，这座亚美尼亚首府城市还归属于苏联。1963年出生的Garik少年时便经历了上世纪70年代的“创意爆炸”时期，摇滚乐一时间征服了全球。这边华丽摇滚光芒四射-大卫·鲍威只是其中最著名的代表；而那边，“学究”们则更钟爱具有古典范儿的、迷幻或前卫的摇滚(比如，平克·弗洛伊德、不败之花Genesis和 Yes乐队)。至今，这些乐队在东欧还有一众狂热追随者。Garik就是其中一员。他在一支乐队里演奏钢琴和吉他。

后来，又有了皇后乐队，它满足了所有人的品位：既狂野有趣，又大胆前卫。

“皇后乐队给予了我们极度震撼，乐队吉他手Brian May是真正的英雄。我17、8岁时，甚至给乐队的歌迷俱乐部写过信，以表钟爱之情。但是从苏联寄往英国的信件中有几封能够寄达目的地呢？”如今，Garik调皮地笑道。

科幻影迷

天文学，是后来的事。第一位登上月球的人并没有给Garik留下深刻印象，尽管当年苏联媒体对美国这一“决胜局”的胜利大表敬意。在此之前，苏联步步胜出：第一颗人造卫星、第一位进入太空的男性地球人、第一位进入太空的女性地球人、第一次太空行走、第一架月球车，这些最先都是由苏联人实现的。

成为天体物理学家后，Garik定居在加那利群岛，那里有(尚属)世界最大的光学望远镜。通过它，Garik在1997年观测到了在猎户星座的参宿七-全星系最热的星星之一-上面有一些巨大突起。这引发了他创作一部科幻电影剧本的冲动-这是他的又一爱好。“如果我们的太阳也发生这种灾难会怎样？人类将怎样在15天内找到应对最大灾难的方案？”

20年后的相遇

Garik工作的研究所所长和Brian May相熟。皇后乐队蹿红之时，Brian May正在攻读天体物理学，而作为吉他手的他从没失去对这一专业的兴趣(2007年，他还攻下了天文物理学博士学位)，而且经常光临加那利群岛。

“我给他寄去了10页我写的电影脚本，过了两个星期，我接到一通电话，那边说‘Brian May在这里，他想和你聊聊’。”Garik20年前那封歌迷信件石沉大海；此时此刻，石破天惊。如今，当Israelian教授提起这段往事时，眼里还熠熠发光。

尽管两人用了两年时间“使出浑身解数”推销电影创意，电影最终还是没有拍成。倒是Starmus(“star”和“music”两词结合而成)应运而生。活动的目标是：启发观众，激起他们对于科学的兴趣，希望在年轻观众心中燃起那团“终生不灭的火”。

群星汇聚

两人把各自的通讯名录一汇总，发现可以召集到一大批了不起的演说家，从2011年在特内里费岛和拉帕尔马举行的第一届Starmus开始，届届大师汇聚，群星闪耀：诺贝尔奖获奖者、宇航员、音乐家，讨论会和音乐会交相辉映。

哪些名人曾在Starmus上现身？多不胜数。只需看看2019年最新一届的节目单(英)外部链接，便一目了然。史蒂芬·霍金生前是这里的常客，几乎所有参与过阿波罗计划且健在的宇航员都来过Starmus，还有Alexei Leonov-第一个完成太空出舱行走的人类。此外，每届Starmus上都会汇聚十来位诺贝尔奖获得者。

至于音乐，除了永恒前卫的Brian May，这次将在苏黎世Starmus表演的大师还有钢琴家Rick Wakeman、吉他手Steve Vai、还有导演克里斯多福·诺兰(Christopher Nolan，代表作：《蝙蝠侠黑暗骑士三部曲》、《全面启动》、《星际效益》)的“御用”作曲家、奥斯卡奖获得者Hans Zimmer。

总之，这里群星汇聚，只待将你点燃。



(翻译：郭倢), 瑞士资讯swissinfo.ch

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