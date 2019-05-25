在瑞士有超过500个露天和野外游泳场外部链接(德)，有些已经有百年以上的历史，夏天瑞士人最爱的就是，呼朋唤友或拉家带口，游泳去！



那是连续一周的酷热天气，阳光铺天盖地，热气似乎要蒸发掉人们身上的最后一滴水分。这样的天气得到拍摄任务的摄影师Benjamin Manser外部链接可谓兴味索然。

他和朋友一起来到了Freibad Arbon外部链接浴场，“我本人比较怕水，所以我就躲在阴凉地打瞌睡，可是我一睡着就会被从跳塔那边传来的笑声、叫声和喊声吵醒，”Manser回忆道。



而当他来到跳塔下面，立刻被吸引住了。就算他自己没有勇气跳水，甚至连爬上10米高的跳塔都会腿软，但是他还是被那里的情景所吸引。第二天他拿着相机又来到游泳场，并鼓起勇气去询问，他是否允许拍照片。因为游泳场规定，禁止摄像摄影。



没有上下



就是在这种情况下诞生了这一系列组图，画面简约，镜头下一个个身躯在水泥平台和水面之间翻飞，而画面里却不出现平台和水面。在那坠落的一刻，一切仿佛都不复存在，这种感觉我们可以管它叫自由吗？



那一天游泳池里的水温是19°C，其实还不是很暖和，湖里的水温还要更低，可是阳光却越来越炙热，温度在蹿升，而跳塔周围的水面早已沸腾。

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