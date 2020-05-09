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新冠肺炎冲击 人们对瑞士山间小屋的高品质生活期望不高

直升机运输用于阿尔卑斯俱乐部Terri小屋净水系统建设的材料。

直升机运输用于阿尔卑斯俱乐部Terri小屋净水系统建设的材料。 (Keystone/Arno Balzarini)

客人们在)Saoseo小屋的娱乐室里放松，小屋位于瑞士东南部靠近意大利边境的瓦尔迪坎波(Val di Campo)。

客人们在)Saoseo小屋的娱乐室里放松，小屋位于瑞士东南部靠近意大利边境的瓦尔迪坎波(Val di Campo)。 (Keystone/Arno Balzarini)

路标指示前往三家瑞士阿尔卑斯俱乐部山间小屋的路。

路标指示前往三家瑞士阿尔卑斯俱乐部山间小屋的路。(Keystone/Arno Balzarini)

在1890年建于瑞士东部格拉鲁斯州的弗里多林(Fridolin)山间小屋里做饭。

在1890年建于瑞士东部格拉鲁斯州的弗里多林(Fridolin)山间小屋里做饭。 (Keystone/Arno Balzarini)

一架直升机将食物送至盖米隘口上方的Lämmeren山间小屋。

一架直升机将食物送至盖米隘口上方的Lämmeren山间小屋。(Keystone / Christian Beutler)

在瓦莱州阿尔卑斯山的莫瓦利(Moiry)山间小屋中，宾客在欣赏莫瓦利冰川的景色。

在瓦莱州阿尔卑斯山的莫瓦利(Moiry)山间小屋中，宾客在欣赏莫瓦利冰川的景色。(Keystone/Anthony Anex)

小屋的员工在Saoseo小屋的宿舍里整理床铺。保持社交距离意味着今年夏天床位无法实现满客。

小屋的员工在Saoseo小屋的宿舍里整理床铺。保持社交距离意味着今年夏天床位无法实现满客。(Keystone / Arno Balzarini)

Lämmeren山间小屋2017年翻新工程的建筑材料必须由直升机运送。

Lämmeren山间小屋2017年翻新工程的建筑材料必须由直升机运送。(Keystone / Christian Beutler)

在提契诺州南部的Corno Gries山间小屋里休息片刻。

在提契诺州南部的Corno Gries山间小屋里休息片刻。(Heintz Jean/Hemis.fr)

助手在Saoseo小屋的厨房里为客人准备沙拉。

助手在Saoseo小屋的厨房里为客人准备沙拉。(Keystone/Arno Balzarini)

伯尔尼阿尔卑斯山的盖尔滕(Gelten)小屋。

伯尔尼阿尔卑斯山的盖尔滕(Gelten)小屋。(Keystone/Francoise Funk-salami)

仅限登山者：马特洪峰一侧的索尔维小屋(Solvay)是高阿尔卑斯山中众多露营地之一，为登山者提供基本的住所。

仅限登山者：马特洪峰一侧的索尔维小屋(Solvay)是高阿尔卑斯山中众多露营地之一，为登山者提供基本的住所。(Keystone/Alessandro Della Bella)

在采尔马特上方的瑞士阿尔卑斯俱乐部 Schoenbiel小屋前，登山者将湿衣服挂在晾衣绳上。

在采尔马特上方的瑞士阿尔卑斯俱乐部 Schoenbiel小屋前，登山者将湿衣服挂在晾衣绳上。(Keystone / Arno Balzarini)

直升机(位于Lämmeren山间小屋上方)是小屋的生命线，为他们提供生活必需品和建筑材料。

直升机(位于Lämmeren山间小屋上方)是小屋的生命线，为他们提供生活必需品和建筑材料。

客人可以在伯尔尼阿尔卑斯山的盖尔默(Gelmer)小屋欣赏日落。该旅馆建于1926年。

客人可以在伯尔尼阿尔卑斯山的盖尔默(Gelmer)小屋欣赏日落。该旅馆建于1926年。(Keystone/Anthony Anex)

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瑞士阿尔卑斯山间小屋尚未完全做好迎宾准备，警告游客只有带上口罩、消毒剂和自己的睡袋内胆才能前来入住。特别时期需要采取特别手段，山间小屋的经营者称他们很高兴至少能重新开门营业。  

政府批准从5月11日起部分行业可以复工，山间小屋位于清单之列，它提供了舒适、全方位的住宿服务体验，这在世界其它山区中可欲而不可求。

瑞士大约有250家山间小屋，整个阿尔卑斯山地区约有1200家这样的山间小屋。他们为成千上万的远足者和登山者提供床铺，住宿环境通常是狭窄的宿舍，活动空间非常宝贵。当然这种环境将会改善，因为房客在睡眠区域也必须遵守社交距离规则。  

这对客人来说是好消息，但却会加重主人的经济负担，因为偏远的高山住所的经营和维护成本十分高昂。即使在旺季，他们的利润率依然很低，因为有客人入住时，他们必须在饭厅地板上放置额外的床垫。

入住率仅为50%

Lämmeren山间小屋的管理员克里斯蒂安·瓦夫勒(Christian Wäfler)告诉瑞士资讯swissinfo.ch，他预计今年夏天的入住率仅为50%，但为了采取额外的安全保障措施，他不得不投入比往常更多的钱，包括采购树脂玻璃屏障，用于隔开桌子。

Lämmeren山间小屋坐落在连接伯尔尼州和瓦莱州阿尔卑斯山的盖米隘口(Gemmi Pass)上方，2017年主人投资了250万瑞郎(合人民币1’825万元)用于重大翻修工程，目前还处在回本过程中。

小屋的主人大部分属于瑞士阿尔卑斯俱乐部(SAC-CAS)的地方分支机构。瑞士阿尔卑斯俱乐部(多语)外部链接的资金主要来自其15万名会员支付的年费以及其组织旅行和安排课程的收入，课程内容包括登山和野外滑雪技能、山地救援技能以及其他各种技巧。

部分收入用于小屋的翻修，但由于春季小屋被强制关闭，今年可用的资金将减少。根据瑞士德语广播电视台(SRF)的最新报告，这导致了约750万瑞郎的经济损失。

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