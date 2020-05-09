瑞士阿尔卑斯山间小屋尚未完全做好迎宾准备，警告游客只有带上口罩、消毒剂和自己的睡袋内胆才能前来入住。特别时期需要采取特别手段，山间小屋的经营者称他们很高兴至少能重新开门营业。

政府批准从5月11日起部分行业可以复工，山间小屋位于清单之列，它提供了舒适、全方位的住宿服务体验，这在世界其它山区中可欲而不可求。

瑞士大约有250家山间小屋，整个阿尔卑斯山地区约有1200家这样的山间小屋。他们为成千上万的远足者和登山者提供床铺，住宿环境通常是狭窄的宿舍，活动空间非常宝贵。当然这种环境将会改善，因为房客在睡眠区域也必须遵守社交距离规则。

这对客人来说是好消息，但却会加重主人的经济负担，因为偏远的高山住所的经营和维护成本十分高昂。即使在旺季，他们的利润率依然很低，因为有客人入住时，他们必须在饭厅地板上放置额外的床垫。

入住率仅为50%

Lämmeren山间小屋的管理员克里斯蒂安·瓦夫勒(Christian Wäfler)告诉瑞士资讯swissinfo.ch，他预计今年夏天的入住率仅为50%，但为了采取额外的安全保障措施，他不得不投入比往常更多的钱，包括采购树脂玻璃屏障，用于隔开桌子。

Lämmeren山间小屋坐落在连接伯尔尼州和瓦莱州阿尔卑斯山的盖米隘口(Gemmi Pass)上方，2017年主人投资了250万瑞郎(合人民币1’825万元)用于重大翻修工程，目前还处在回本过程中。

小屋的主人大部分属于瑞士阿尔卑斯俱乐部(SAC-CAS)的地方分支机构。瑞士阿尔卑斯俱乐部(多语)外部链接的资金主要来自其15万名会员支付的年费以及其组织旅行和安排课程的收入，课程内容包括登山和野外滑雪技能、山地救援技能以及其他各种技巧。

部分收入用于小屋的翻修，但由于春季小屋被强制关闭，今年可用的资金将减少。根据瑞士德语广播电视台(SRF)的最新报告，这导致了约750万瑞郎的经济损失。

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