在瑞士，打靶是最受欢迎的运动项目之一，如今，许多射击爱好者认为新的《枪械法》会威胁到他们热衷的这项业余活动。瑞士人爱枪的传统可以追溯到中世纪晚期，特别是到了19世纪，射击已成为瑞士人国家认同感的一个重要组成部分。

今年5月19日，选民们要就《枪械法》的修订案进行公投。即使瑞士联邦政府最终说服了欧盟考虑其射击传统的独特性，尤其是对于军队枪械予以例外，瑞士的射击以及狩猎爱好者们仍然担心，旨在贯彻《欧洲武器法》基本条例的《枪械法》修订案会令他们钟爱的这项运动岌岌可危。

脍炙人口的爱好

任何去瑞士乡间漫步的人都很可能经过一处射击场地或者偶遇肩上斜挎着一杆突击步枪的普通老百姓。

许多瑞士人热衷射击-单单在射击俱乐部注册的射击爱好者就约有13万人-除了国家传统以外，他们认为射击也是一项体育运动。实际上，无需对威廉·泰尔(Guglielmo Tell)的传奇故事进行老生常谈，早在19世纪之初，射击运动就与现代瑞士国家体制的形成有着千丝万缕的关系。

自拿破仑时期，射击协会开始迅猛发展。1824年，阿劳(Aarau)组织了第一届瑞士联邦射击节。在随后几年中，各种射击节和射击协会成为这一新生的自由主义运动爱好者们欢聚一堂的重要时刻。

自1848年瑞士联邦成立以来，瑞士引入了义务兵役制–其中包括除服役之外，还要履行射击训练的义务–这导致新的射击场在全国范围内应运而生。

从义务服兵役到将射击作为一项娱乐消遣

持枪的(男性)公民逐渐成为这一年轻的自由主义国家的一个组成元素，瑞士政府委托射击协会组织士兵进行射击训练，因此，军事文化与公民的枪械文化之间有着根深蒂固的关系。

即使在20世纪最后的几十年间，象征瑞士特色的全民皆兵的理念逐渐变淡，但是现今人们对枪械的热情仍在瑞士社会上广泛存在。

与狩猎一样，射击也是一项家喻户晓的体育运动。服完兵役之后，退役士兵申请保留自己使用过的枪械的人数越来越少。

此画廊的所有图片均摄于2016至2017年间。



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