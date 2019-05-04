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枪械文化 瑞士人有多爱枪？

soldati con fucile d'assalto

身穿军装的士兵们参加纪念伯尔尼州诺埃内格(Neuenegg)战役的活动。在1798年的那场战役中，伯尔尼军队勇敢迎击法国部队。

uomini con uniforme di inizio ottocento

向瑞士边境奥斯塔山谷(Val d'Aosta)行军。1800年5月，在与意大利第二次战役期间，拿破仑·波拿巴率军通过大圣伯纳山(Gran San Bernardo)，此图再现了当时他们穿越阿尔卑斯山脉的场景。

bersagli

伯尔尼州古坦嫩村(Guttannen)。报靶员用指示盘向383米外的打靶者显示他们最后一枪的弹孔位置。

due foto affiancate: canna di fucili e uomini sdraiati che prendono la mira

左图：日内瓦圣乔治(St. Georges)射击场内一杆步枪的枪杆。右图：伯尔尼州古坦嫩村格里姆瑟尔(Grimsel)每年一度的射击赛的参赛者们。

Pistola e munizioni

日内瓦。一家射击协会成员的SIG P210半自动手枪。

persone davanti a ritratti settecenteschi di tiratori

日内瓦市Exercices de l'Arquebuse et de la Navigation射击协会成员会议，背景为其历史上杰出的射击者们的画像。

un uomo controlla la canna di un fucile

提挈诺州库雷利亚(Cureglia)镇。在重新装配枪支之前，Tiratori del Gaggio射击协会的一名成员在检查自己的SG 550式突击步枪的枪杆是否已清理干净。

due foto affiancate: uomo e bambino con fucile d'assalto e giovane donna con fucile d'assalto

左图：伯尔尼州图恩市举办的阅兵式期间，一对父子在赏玩SG 550式突击步枪。右图：乌里州吕特利草场射击表演赛间，一名年轻的女射手在等待自己的打靶得分。根据传说，瑞士联邦就诞生于该地。

fori di proiettile in un bersaglio

伯尔尼州古坦嫩村，格里姆瑟尔射击赛中靶子上的弹孔。

bambino con pistola

图恩市举办阅兵式期间，一名儿童在赏玩一把德国西格绍尔军用型半自动手枪(SIG Sauer Pro Series)。

bersaglia

楚格州。在莫尔加腾(Morgarten)战役纪念活动中，供当地打靶者使用的70个靶子准备就绪。

Due immagini affiancate: un tiratore prende la mira e un cacciatore trasporta un camoscio nello zaino

左图：楚格州莫尔加腾山，一名射击者用卡宾枪瞄准目标。右图：提挈诺州卢加诺，一名狩猎者扛着一头羚羊标本。

tiro con fucile ad aria compressa

伯尔尼州图恩市的Ruag Ammotec子弹公司射击场内，一名青年男子在试射德国枪械制造公司安许茨(Anschütz)出品的一杆气步枪。

un uomo con uniforme di inizio ottocento dorme accanto al suo fucile

瓦莱州圣贝尔纳多(San Bernardo)的一条老公路边，一位身着古老军服的打靶者在其卡宾枪旁就地小憩。

Galleria fotografica per la votazione del 19 maggio sulla legge sulle armi

在瑞士，打靶是最受欢迎的运动项目之一，如今，许多射击爱好者认为新的《枪械法》会威胁到他们热衷的这项业余活动。瑞士人爱枪的传统可以追溯到中世纪晚期，特别是到了19世纪，射击已成为瑞士人国家认同感的一个重要组成部分。

今年5月19日，选民们要就枪械法的修订案进行公投。即使瑞士联邦政府最终说服了欧盟考虑其射击传统的独特性，尤其是对于军队枪械予以例外，瑞士的射击以及狩猎爱好者们仍然担心，旨在贯彻欧洲武器法基本条例的枪械法修订案会令他们钟爱的这项运动岌岌可危。

脍炙人口的爱好

任何去瑞士乡间漫步的人都很可能经过一处射击场地或者偶遇肩上斜挎着一杆突击步枪的普通老百姓。

许多瑞士人热衷射击-单单在射击俱乐部注册的射击爱好者就约有13万人-除了国家传统以外，他们认为射击也是一项体育运动。实际上，无需对威廉·泰尔(Guglielmo Tell)的传奇故事进行老生常谈，早在19世纪之初，射击运动就与现代瑞士国家体制的形成有着千丝万缕的关系。

自拿破仑时期，射击协会开始迅猛发展。1824年，阿劳(Aarau)组织了第一届瑞士联邦射击节。在随后几年中，各种射击节和射击协会成为这一新生的自由主义运动爱好者们欢聚一堂的重要时刻。

自1848年瑞士联邦成立以来，瑞士引入了义务兵役制–其中包括除服役之外，还要履行射击训练的义务–这导致新的射击场在全国范围内应运而生。

从义务服兵役到将射击作为一项娱乐消遣

持枪的(男性)公民逐渐成为这一年轻的自由主义国家的一个组成元素，瑞士政府委托射击协会组织士兵进行射击训练，因此，军事文化与公民的枪械文化之间有着根深蒂固的关系。

即使在20世纪最后的几十年间，象征瑞士特色的全民皆兵的理念逐渐变淡，但是现今人们对枪械的热情仍在瑞士社会上广泛存在。

与狩猎一样，射击也是一项家喻户晓的体育运动。服完兵役之后，退役士兵申请保留自己使用过的枪械的人数越来越少。

 此画廊的所有图片均摄于2016至2017年间。

小射击手 骑电动车？不行！玩儿突击步枪？可以！

从2016年起，瑞士将准许参加射击课的最低年龄从17岁降到15岁。其实，更小的孩子已经能开始玩枪，甚至是战争武器。

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