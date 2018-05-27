虽然芙崂达饮料的历史最短，但它独特的口味和原材料却被很多瑞士人认为是最具有瑞士风味的饮料。由来自Appenzell(阿澎策尔)山区的梅利莎香油和接骨木果的秘方制成，并融合山区人民古老的智慧，它的风味无以取代。

“你必须要尝尝这个“先生说”口味最正宗的！我的同龄人没有不知道的，在我们小时候，它甚至可以算是星期天的礼物！而且，40年代刚刚推出的时候，当时的盖子仍然是用手往上推的，所有饮料都是挨家挨户用马车运送的！……”自此，我喜欢上了贝皮塔。

很多人并不知道唯唯可乐，它可是第一个瑞士本土的可乐品牌，这款被称为“埃格利绍(原产地)的奇迹“的饮料在二战后成为瑞士可乐市场的领导者，并成为环瑞自行车比赛的赞助商，因而闻名于瑞士各地区，也从此被称为“赛车手的啤酒”。

第一次听到用牛奶做的汽水时，我嘴巴张了好大，因为无论从口感和还是色泽上，都丝毫察觉不出它与牛奶的姻缘，倒更像是气泡香槟与苹果汁的结合。后来才知道这款男女老幼、一年四季、各种场合都能见到的饮料是瑞士的国饮。而这款玻璃瓶包装还原了它80年代的经典风格。

对于土生土长的瑞士人来说，夏天一喝埃尔默柠檬水就会想起自己学生时代的一日游，逛完动物园或者徒步山林一整天，在枝叶茂盛的树荫下来一瓶清冽冰凉的柠檬水，那种从舌头麻爽到脚底的感觉让他们难忘。就像我们小时候，北京春游时一定要喝的北冰洋汽水的感觉，那熟悉的色彩和味道才让我们心心念念。

瑞士气泡饮料

此内容发布于2018年5月27日 上午9:30 最后更新 - 2018年5月27日 -09:30

“第一次听到用牛奶做的汽水时，我嘴巴张了好大，因为无论从口感和还是色泽上，都丝毫察觉不出它与牛奶的姻缘，倒更像是气泡香槟与苹果汁的结合。后来才知道这款男女老幼、一年四季、各种场合都能见到的饮料是瑞士的国饮。”徐莺说。



夏天的脚步越来越近，河边、树林、咖啡厅的露台……到处可见不忍留在室内的瑞士人。冰凉爽口的饮料自然是这个季节必不可少的主角。



如果你到一个新的国家或者在一个新的环境中， 是喜欢通过观察人们的生活和饮食习惯来了解当地的人文？ 还是以最直接的方式走进生鲜集市或者超市逛一逛？

在琳琅满目，各种口味的饮料市场中究竟有多少种无酒精的带气饮料是真正的瑞士品牌？问题简单，答案难寻，小编带着这个话题询问了不少当地人，然而除了几款家喻户晓的品牌，就连他们也不敢肯定到底有多少瑞士本土品牌至今仍归瑞士本土公司拥有。

《瑞士图标》作者-驻瑞女画家徐莺这两年来一直在做关于瑞士主题的系列作品，她在日常生活中不停地在收集自己能发现的与瑞士相关的事物。而瑞士非酒精气泡饮料也是她感兴趣的一个“点”。本以为是个非常简单的话题，却发现有些被大部分人认为是瑞士品牌的饮料如今已经易主，比如：Sinalco。

尽管当下国际大牌饮品占据了软饮料超市货架的主题，但是瑞士本土品牌仍然有它的市场需求，而且绝大多数仍然是瑞士人所持有。而这其中不乏不含气的茶饮料，比如Migros的Ice Tea。或带气泡的苹果汁，如Ramseier 的Süessmost或者Möhl。

这里，徐莺女士精选的五款瑞士非酒精饮料是大多数瑞士成年人喜欢， 并带有浓厚的童年记忆色彩的气泡饮料，你尝试过吗？

另外，徐莺女士的个展«Scenery Of Mind外部链接»(心灵的风景)将于2018年5月27日-7月7日在Eglisau的Galerie am Platz画廊举行。展品主要出自她个人近几年画布上的创作，同时特意挑选展出《瑞士图标外部链接(swiss Icon)中的一个与Eglisau相关的系列，精选了五款无酒精气泡饮料绘画作品(因为Eglisau是瑞士唯一的可乐的发源地)。







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