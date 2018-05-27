瑞士中国女画家眼中的瑞士饮品 瑞士气泡饮料
“第一次听到用牛奶做的汽水时，我嘴巴张了好大，因为无论从口感和还是色泽上，都丝毫察觉不出它与牛奶的姻缘，倒更像是气泡香槟与苹果汁的结合。后来才知道这款男女老幼、一年四季、各种场合都能见到的饮料是瑞士的国饮。”徐莺说。
夏天的脚步越来越近，河边、树林、咖啡厅的露台……到处可见不忍留在室内的瑞士人。冰凉爽口的饮料自然是这个季节必不可少的主角。
如果你到一个新的国家或者在一个新的环境中， 是喜欢通过观察人们的生活和饮食习惯来了解当地的人文？ 还是以最直接的方式走进生鲜集市或者超市逛一逛？
在琳琅满目，各种口味的饮料市场中究竟有多少种无酒精的带气饮料是真正的瑞士品牌？问题简单，答案难寻，小编带着这个话题询问了不少当地人，然而除了几款家喻户晓的品牌，就连他们也不敢肯定到底有多少瑞士本土品牌至今仍归瑞士本土公司拥有。
《瑞士图标》作者-驻瑞女画家徐莺这两年来一直在做关于瑞士主题的系列作品，她在日常生活中不停地在收集自己能发现的与瑞士相关的事物。而瑞士非酒精气泡饮料也是她感兴趣的一个“点”。本以为是个非常简单的话题，却发现有些被大部分人认为是瑞士品牌的饮料如今已经易主，比如：Sinalco。
尽管当下国际大牌饮品占据了软饮料超市货架的主题，但是瑞士本土品牌仍然有它的市场需求，而且绝大多数仍然是瑞士人所持有。而这其中不乏不含气的茶饮料，比如Migros的Ice Tea。或带气泡的苹果汁，如Ramseier 的Süessmost或者Möhl。
这里，徐莺女士精选的五款瑞士非酒精饮料是大多数瑞士成年人喜欢， 并带有浓厚的童年记忆色彩的气泡饮料，你尝试过吗？
另外，徐莺女士的个展«Scenery Of Mind外部链接»(心灵的风景)将于2018年5月27日-7月7日在Eglisau的Galerie am Platz画廊举行。展品主要出自她个人近几年画布上的创作，同时特意挑选展出《瑞士图标外部链接(swiss Icon)中的一个与Eglisau相关的系列，精选了五款无酒精气泡饮料绘画作品(因为Eglisau是瑞士唯一的可乐的发源地)。