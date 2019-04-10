打印 瑞士制造 特力刷是怎样生产出来的？ 嵌入代码 <iframe src="https://www.swissinfo.ch/chi/embedded/%E7%91%9E%E5%A3%AB%E5%88%B6%E9%80%A0_%E7%89%B9%E5%8A%9B%E5%88%B7-%E7%91%9E%E5%A3%AB%E5%A5%BD%E7%89%99%E5%88%B7/44885778" width="640" height="360"></iframe> 复制粘贴以上代码 此内容发布于2019年4月10日 上午8:45 最后更新 - 2019年4月10日 -08:45 瑞士有手表、军刀、巧克力，还有一样不起眼的东西也是瑞士制造，那就是特力刷Trisa牙刷。然而它是怎样生产出来的？拜访位于瑞士卢塞恩的特力刷工厂，令人大开眼界。 标签 经济 文化 Neuer Inhalt Horizontal Line subscription form subscription form 如需通过电子邮箱免费订阅时事通讯(Newsletter)，请在下方输入您的邮箱地址 电子邮件地址 焦点报导 瑞士简讯 直接民主 政治 经济 文化 社会 科技 多媒体