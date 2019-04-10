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瑞士职场

瑞士制造 特力刷是怎样生产出来的？

瑞士有手表、军刀、巧克力，还有一样不起眼的东西也是瑞士制造，那就是特力刷Trisa牙刷。

然而它是怎样生产出来的？拜访位于瑞士卢塞恩的特力刷工厂，令人大开眼界。

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