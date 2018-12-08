根据圣经故事耶稣在马厩中降生，因此把圣经中的圣诞马厩场景布置出来摆在客厅中，是瑞士人的圣诞习俗。由约瑟夫、玛利亚、耶稣和各种其他形象的雕塑是耶稣降生马厩场景中的重要元素。追随摄影师的镜头来到阿尔高小城的Muri修道院，这里有一个圣诞马厩展。



这个阿尔高博物馆中的“神圣马厩”在艺术历史学家Rudolf Velhagen的指导下建成，他在法国马赛教授艺术史，也是在那里他找到了这些被称作“Santons”的彩色木雕，并将它们带到了瑞士。



这套木雕的制造者是已经去世的法国艺术家Marcel Carbonel，在他的耶稣诞生马厩中，不仅有传统的马厩场景中的重要身影，包括约瑟夫、玛利亚、三位国王、牧羊人、驴、羊，当然也少不了刚刚降生的圣婴耶稣，还有普罗旺斯普通人物，他们是：面包师、织毛衣的老奶奶、卖鱼的小贩、还有流浪汉和穿着民族服装的男男女女。



圣诞期间瑞士的许多教堂都会摆设圣诞马厩场景，许多家庭也会从地下室拿出自家的“马厩”陈设在客厅里，而瑞士的“马厩”一般只是简单的耶稣降生场景。

60个雕塑



多年来这位瑞士艺术历史学家对圣诞马厩的热爱，令他收集了60个雕塑，而那位法国艺术家遗留下来的工作室，每年只推出一个新产品。



新产品往往是一些反应社会现状的人物形象，不一定与圣诞相关，实事政治或社会关系也是新产品的来源素材。





