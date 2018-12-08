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瑞士圣诞习俗 圣诞节瑞士人家里喜欢摆什么

Aufbau Krippe in Muri, AG

从车上卸下来60个木雕、木头材料及其他搭配饰物。

Aufbau Krippe in Muri, AG

在展览馆的商店中也可以买到心仪的木雕人物。

Aufbau Krippe in Muri, AG

作为策展人Rudolf Velhagen正在设计场景。

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一个人物雕像已经出现了。

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轻拿轻放。

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普罗旺斯的大众正在等待上场。

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一切都是手工完成。

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一名牧羊人在耐心等待。

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搭建过程与铁路模型相似(左)。右图：三位国王和一头大象。

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圣婴的父母已经来到马厩。

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三位国王已经在路上了，但距离圣诞马厩还有一段距离。

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一位天使守护在马厩边上。

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一位面包师在送货。

Aufbau Krippe

普罗旺斯的景色中当然少不了薰衣草田野。

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圣婴还没有从法国运过来，他会在圣诞节前才能出现在玛利亚和约瑟夫旁边。

Aufbau Krippe in Muri, AG

根据圣经故事耶稣在马厩中降生，因此把圣经中的圣诞马厩场景布置出来摆在客厅中，是瑞士人的圣诞习俗。由约瑟夫、玛利亚、耶稣和各种其他形象的雕塑是耶稣降生马厩场景中的重要元素。追随摄影师的镜头来到阿尔高小城的Muri修道院，这里有一个圣诞马厩展。

这个阿尔高博物馆中的“神圣马厩”在艺术历史学家Rudolf Velhagen的指导下建成，他在法国马赛教授艺术史，也是在那里他找到了这些被称作“Santons”的彩色木雕，并将它们带到了瑞士。

这套木雕的制造者是已经去世的法国艺术家Marcel Carbonel，在他的耶稣诞生马厩中，不仅有传统的马厩场景中的重要身影，包括约瑟夫、玛利亚、三位国王、牧羊人、驴、羊，当然也少不了刚刚降生的圣婴耶稣，还有普罗旺斯普通人物，他们是：面包师、织毛衣的老奶奶、卖鱼的小贩、还有流浪汉和穿着民族服装的男男女女。

圣诞期间瑞士的许多教堂都会摆设圣诞马厩场景，许多家庭也会从地下室拿出自家的“马厩”陈设在客厅里，而瑞士的“马厩”一般只是简单的耶稣降生场景。

60个雕塑

多年来这位瑞士艺术历史学家对圣诞马厩的热爱，令他收集了60个雕塑，而那位法国艺术家遗留下来的工作室，每年只推出一个新产品。

新产品往往是一些反应社会现状的人物形象，不一定与圣诞相关，实事政治或社会关系也是新产品的来源素材。


这一圣诞马厩"Maria Lichtmess"展将展至2019年2月2日，伴随展览有讲解、介绍和餐饮服务。

展览地Kloster Muri外部链接 (Muri 修道院)建于1027年，曾于19世纪解散，修道院中的修士分散到意大利和上瓦尔德州的修道院中，如今该修道院在阿尔高州的Muri小城管辖之内。

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