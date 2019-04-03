瑞士已经开始架设第五代移动通信系统(5G)天线，但不是每个人都对此感到兴奋。

如今移动技术界的重要挑战非5G网莫属。这种新一代移动通信系统的数据传输速率会在目前4G网的基础上提高至100倍，还能进行即时传输。它尤其将大大促进设备联网的发展，比如让车流中的车辆彼此通讯。

目前，各大电讯运营商已纷纷开始安装支持这种技术的新天线。作为瑞士主要运营商的瑞士电信(Swisscom)承诺，将在今年年底前为全国60座城市提供5G网，而Sunrise则承诺在3月底之前给瑞士境内的150个行政区架设5G网。

但是在瑞士，5G网却是个颇具争议的话题。有些人认为它对经济发展而言不可或缺，另一些人则害怕来自5G天线的辐射会越来越大。结果就是，眼下瑞士各地的天线架设项目遭遇各种请愿、政治干涉与民众抵制。

瑞士电信发言人克里斯蒂安·诺伊豪斯(Christian Neuhaus)表示，5G网没有危险。“网络频段跟我们多年来所使用的完全一样。数千次调研对此做过细致的分析，没有一次能够从科学角度证明5G网会对人体健康造成严重危害，”他在接受瑞士电视台采访时强调。

瑞士医学联合会(SMA)副会长米歇尔·马特(Michel Matter)的态度更为谨慎。他表示，对医学联合会来说，情况很明朗-应当遵照预防性原则，把民众的健康摆在第一位。“一些问题确实明确存在，主要是跟神经系统癌症相关的一系列问题，”他说道。

那么，这些天线到底有没有危险？只能时间才能证明一切。就当前来看，让人头疼的是激烈的争论。







瑞士资讯swissinfo.ch

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