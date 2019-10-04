瑞士一些政治家希望禁止人們冒生命危險從懸崖低空跳傘。一項向政府的質詢呼籲在全國范圍內禁止此項運動，引述的理由是致死的事故會破壞國家形象。
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自2000年以來，已有82人在瑞士由於低空跳傘而喪生，其中59起事故發生在位於伯爾尼高地(Bernese Oberland)的勞特布倫嫩(Lauterbrunnen)。瑞士低空跳傘協會(Swiss Base Association)主席馬塞爾·格瑟(Marcel Geser)則指出登山和駕駛摩托車導致的死亡事故要比低空跳傘更多。官方數據也可印證這一點。
根據瑞士阿爾卑斯登山協會(Swiss Alpine Association)數據顯示，在2014至2018年間，257人在登山途中遇難。根據聯邦統計局數據顯示，僅2017年一年摩托車事故就導致了51人喪生。然而一項2014年的研究(德)外部链接顯示，瑞士居民中登山的比例高達44%。由於登山的人數要遠大於低空跳傘，與登山有關的遇難人數更高也不足為奇。低空跳傘則仍屬於小眾運動：2018年僅有580人登記在勞特布倫嫩低空跳傘。
提高安全性
出於對於致死事故及瑞士國家形象的擔憂，一些政治家希望對此項運動加以禁止。格瑟則指出禁令可能會使這項運動變得更為危險。 “人們會在更危險的條件下進行低空跳傘”。
他認為，與其加以限制，不如對跳傘者進行更多培訓以提高安全性。