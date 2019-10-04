瑞士一些政治家希望禁止人们冒生命危险从悬崖低空跳伞。一项向政府的质询呼吁在全国范围内禁止此项运动，引述的理由是致死的事故会破坏国家形象。
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自2000年以来，已有82人在瑞士由于低空跳伞而丧生，其中59起事故发生在位于伯尔尼高地(Bernese Oberland)的劳特布伦嫩(Lauterbrunnen)。瑞士低空跳伞协会(Swiss Base Association)主席马塞尔·格瑟(Marcel Geser)则指出登山和驾驶摩托车导致的死亡事故要比低空跳伞更多。官方数据也可印证这一点。
根据瑞士阿尔卑斯登山协会(Swiss Alpine Association)数据显示，在2014至2018年间，257人在登山途中遇难。根据联邦统计局数据显示，仅2017年一年摩托车事故就导致了51人丧生。然而一项2014年的研究(德)外部链接显示，瑞士居民中登山的比例高达44%。由于登山的人数要远大于低空跳伞，与登山有关的遇难人数更高也不足为奇。低空跳伞则仍属于小众运动：2018年仅有580人登记在劳特布伦嫩低空跳伞。
提高安全性
出于对于致死事故及瑞士国家形象的担忧，一些政治家希望对此项运动加以禁止。格瑟则指出禁令可能会使这项运动变得更为危险。“人们会在更危险的条件下进行低空跳伞”。
他认为，与其加以限制，不如对跳伞者进行更多培训以提高安全性。