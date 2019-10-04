瑞士一些政治家希望禁止人们冒生命危险从悬崖低空跳伞。一项向政府的质询呼吁在全国范围内禁止此项运动，引述的理由是致死的事故会破坏国家形象。

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自2000年以来，已有82人在瑞士由于低空跳伞而丧生，其中59起事故发生在位于伯尔尼高地(Bernese Oberland)的劳特布伦嫩(Lauterbrunnen)。瑞士低空跳伞协会(Swiss Base Association)主席马塞尔·格瑟(Marcel Geser)则指出登山和驾驶摩托车导致的死亡事故要比低空跳伞更多。官方数据也可印证这一点。

根据瑞士阿尔卑斯登山协会(Swiss Alpine Association)数据显示，在2014至2018年间，257人在登山途中遇难。根据联邦统计局数据显示，仅2017年一年摩托车事故就导致了51人丧生。然而一项2014年的研究(德)外部链接显示，瑞士居民中登山的比例高达44%。由于登山的人数要远大于低空跳伞，与登山有关的遇难人数更高也不足为奇。低空跳伞则仍属于小众运动：2018年仅有580人登记在劳特布伦嫩低空跳伞。



提高安全性

出于对于致死事故及瑞士国家形象的担忧，一些政治家希望对此项运动加以禁止。格瑟则指出禁令可能会使这项运动变得更为危险。“人们会在更危险的条件下进行低空跳伞”。

他认为，与其加以限制，不如对跳伞者进行更多培训以提高安全性。



极限运动 玩的就是心跳？瑞士政府收紧高山向导监管 针对高山向导及高风险户外运动而经修订完善、旨在提升从业人员专业水准并保障客户安全的更为严苛的瑞士监管新规，将自今年5月起施行。 此内容发布于2019年2月1日 上午11:00 另外 1 种语言 另外 1 种语言 另外 1 种语言 英语 (en) Government tightens rules for Swiss mountain guides

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