从何时起，狐獴和企鹅开始在瑞士南部的这座村落安家落户？正是一波席卷全球的巡回艺术风潮，让它们远渡重洋“移民”到了这里！



由数位国际知名艺术家携手组建的裂解艺术联盟(Cracking Art)外部链接，相继在世界各地的公共场所，展示五彩斑斓、到了夜晚还能发光发亮的塑料动物装置，其中不乏巨型体态的艺术动物雕塑。它们将在瑞士小镇阿斯科纳(Ascona)外部链接“驻足定居”至6月30日。



阿斯科纳村坐落于瑞士意大利语区提契诺州，毗邻因影坛历史最悠久的国际电影节之一而举世闻名的洛加诺城。这座古色古香、风景如画的小村庄，因其16世纪的老城区，如林般的棕榈树，郁郁葱葱的栗子树，以及赏心悦目的马焦雷湖(Lake Maggiore)湖景和远眺群山的无敌视野而远近驰名。



Ascona map map

为了用动物意向唤醒人们的生态环境问题意识，以及对人类与自然之间日益弥深的鸿沟的关注，裂解艺术联盟自1993年诞生以来，已相继创作了400余件动物艺术作品。“裂解”这一概念，意指分裂、破解、碰撞，以及将未经处理的原油，逐步转化为塑料制品的化学反应过程。



展出的动物艺术作品，均由具有革新意义的可回收塑料而制成，无毒，且不会对环境造成任何破坏。根据“裂解艺术”网站介绍外部链接，创作初衷，在于“激发整个社会就回收利用的重要性及其对环境所产生的影响展开激烈讨论的同时，还给我们所安居的环境留下强烈的艺术美感和令人过目难忘的艺术印记。”



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